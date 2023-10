Was nach dem Ende der BUGA23 in Mannheim bleibt

Die BUGA23 ist zu Ende. Sie hat 2,2 Millionen Eintritte gezählt. Jetzt wird abgebaut, aber es bleibt Einiges auf den beiden Ausstellungsgeländen erhalten.

Die BUGA23 hat mit 2,2 Millionen gezählten Eintritten ihr gesetztes Ziel übertroffen und gilt deshalb als Erfolg. Es ist viel jüngeres Publikum gekommen, das ist auf den Veranstaltungen gut sichtbar gewesen und das haben auch Besucherumfragen der BUGA23 Gesellschaft bestätigt. Jetzt wird abgebaut, aber es bleibt Einiges auf den beiden Ausstellungsgeländen Luisenpark und Spinelli erhalten.

Frischluft und Spielplätze

Was bleibt ist die große Frischluftschneise Spinelli, die kühlere Luft vom Odenwald in die Mannheimer Innenstadt durchleiten soll. Auf dem Gelände sind fünf Spielplätze gebaut worden, die alle stehen bleiben, sehr zur Freude der Kinder und Eltern in den anliegenden Wohngebieten Käfertal, Feudenheim und in der Neubebauung Spinelli-Nord. Das Gelände ist ja später öffentlich, Teile davon schon sehr bald, andere Teile rund um die langgestreckte U-Halle werden spätestens im Sommer freigegeben, kündigte BUGA-Geschäftsführer Michael Schnellbach an.

U-Halle wird gestutzt, bleibt aber

Die U-Halle bleibt in Teilen, soll um ein Drittel gekürzt werden. Darin könnte das Forum der Jugend Platz finden. Die U-Halle könnte auch eine Boulder-Halle aufnehmen. Sicher ist, dass der Gastronom Marcel Küffner einen Betrieb dort weiterführen wird, er ist vertraglich gebunden. Die Event-Gastronomie Spinelli-Kitchen soll im Frühjahr 2024 den Betrieb aufnehmen.

Die Abschlussfeier mit Staffelübergabe an die Metropole Ruhr, wo 2027 die Internationale Gartenausstellung sein wird. Rosa Omenaca moderierte SWR Scharff

Panoramasteg und See in Feudenheimer Au

Es bleibt natürlich der rostbraune Panoramasteg, der nach der BUGA die Funktion einer Brücke über die Straße Am Aubuckel runter zur Feudenheimer Au haben wird. Der neue See in der Feudenheimer Au bleibt auch, irgendwann in der Zukunft wird er wohl auch wie geplant an den im Zuge der BUGA23 renaturierten Neckarabschnitt angeschlossen.

Das Spinelli-Gelände bietet viel Raum zum Beispiel für Wildbienen, Eidechsen oder Vögel. Das ganze Gelände soll für die Bevölkerung frei zugänglich sein. Die Frage ist aber auch, wie das Gelände vor Zerstörungen geschützt werden kann.

Die Abschlussfeier mit Staffelübergabe an die Metropole Ruhr. Das Team der BUGA23 zeigte sich SWR Scharff

Weinstube bleibt nicht

Die Weinstube der Winzergenossenschaft jedenfalls bleibt nicht, obwohl viele Mannheimerinnen und Mannheimer sich das gewünscht hatten.

Luisenpark schöner als zuvor

Die Seilbahn zum Luisenpark läuft zwar weiter, aber nur im Testbetrieb voraussichtlich bis März. Der Luisenpark hat eine bleibende Aufwertung erfahren. Die neue Parkmitte ist künftig einen Besuch wert. Das Pinguin-Becken, das Aquarium, das ja irgendwann ganz fertig sein wird und die Vogelvoliere sind dauerhafte Attraktionen, ebenso wie das neue Südamerikahaus oder die anderen Tiere wie Alpacas, Rinder, Schweine und Hühner im Luisenpark.