Heidelberg führt eine Messerverbotszone ein. Innerhalb der Zone ist das Mitführen von Messern mit einer Klingenlänge ab vier Zentimetern verboten, teilte die Stadt mit.

In Heidelberg gibt es ab Donnerstag in Teilbereichen der Kurfürsten-Anlage und Belfortstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Waffen- und Messerverbotszone. Wie die Stadt mitteilte, gilt das Waffen- und Messerverbot immer freitags und samstags von 20 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages sowie an Tagen vor gesetzlichen Feiertagen zwischen 20 und 6 Uhr.

Im Bereich der Kurfürsten-Anlage gebe es laut Polizei besonders häufig Straftaten mit Messern, teilte der Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Heidelberg mit. In der Waffen- und Messerverbotszone liegen auch die Grünanlagen zwischen Hauptbahnhof und Römerkreis sowie die südlich gelegenen Grünflächen an der Belfortstraße.

Messer mit einer Klingenlänge ab vier Zentimetern verboten

Innerhalb der Zone darf zu den definierten Zeiten niemand ein Messer mit einer Klingenlänge ab vier Zentimetern bei sich haben - gemessen von der Spitze der Klinge bis zur Griffkante. Das entspricht laut Stadt Heidelberg in etwa der Länge eines Streichholzes. In Baden-Württemberg gibt es bereits in Mannheim und Stuttgart Waffenverbotszonen.