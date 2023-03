Ein "Klima-Gipfeltreffen" für alle: Heidelberger Klimaschutz-Gruppen laden am Wochenende zum Mitmachen ein. Die Idee dazu entstand im Januar in Lützerath.

Am 14. Januar hatten sich in Heidelberg über 350 Bürgerinnen und Bürger nach Lützerath (Nordrhein-Westfalen) auf den Weg gemacht. So berichtet es eine Organisatorin des sogenannten "Klima-Summit" (Klima-Gipfel) dem SWR. Ziel dort war eine große Demo - in der Nähe jenes Dorfes, welches das Energieversorgungsunternehmen RWE für den Braunkohle-Tagebau Garzweiler (Rhein-Kreis Neuss) gerade abreißen ließ. Die Räumung war von wochenlangen Protesten begleitet.

Die Heidelberger Demonstrantinnen und Demonstranten verband eine Idee: Sie alle wollten nicht länger stillhalten, sondern aktiv werden, sich teils auch langfristig für den Klimaschutz engagieren. Doch wie und wo? Die Idee für einen Heidelberger "Klima-Summit" war geboren.

Infosstand auf dem Heidelberger "Klima-Summit" Frnaziska Saur, Klima-Summit

Klimaschutz-Treffen in Heidelberg gibt Überblick über lokale Gruppierungen

Unter dem Motto "Finde deinen Platz in der Klimabewegung" können sich Interessierte nun auf dem Heidelberger "Klima-Summit" über die unterschiedlichen Gruppen in der Region informieren. Denn es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ob beim globalen Klimastreik auf der Straße, mit dem Fahrrad bei einer Critical Mass oder mit Sonnenstrom vom eigenen Balkon.

"Das Engagement für den Klimaschutz fängt vor der Haustüre an."

An zahlreichen Infoständen und in Vorträgen berichten Aktivistinnen und Aktivisten über ihre Arbeit, stellen aktuelle Projekte vor. Die Liste der Teilnehmer ist lang: Fridays for Future, Letzte Generation, Extinction Rebellion, Animal Rebellion, Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG), Radentscheid Heidelberg, Scientists For Future, Collegium Academicum, Ökostadt Rhein-Neckar und viele andere Initiativen machen mit.

Klebeaktion der Letzten Generation SWR Nadine Ghiba

Vernetzung der unterschiedlichen Akteure wichtig

Am Samstag steht ein buntes Programm zum Kennenlernen der einzelnen Klima-Gruppen im Vordergrund, am Sonntag soll es um die Vernetzung der Initiativen gehen. Das gemeinsame Ziel: sich für eine klimafreundliche und gerechte Welt einzusetzen.