Die Uni Heidelberg arbeitet laut einem Medienbericht mit einem chinesischen Forscher zusammen, der Verbindungen zur chinesischen Rüstungsindustrie haben soll.

Ein chinesischer Quantenforscher mit Verbindungen zu Rüstungskonzernen in China arbeitet bis heute als Honorar-Professor an der Universität Heidelberg - obwohl das Labor seiner Forschungsgruppe in China seit 2021 auf der US- Sanktionsliste steht. Das berichten das Recherchezentrum "Correctiv" und die Deutsche Welle. Zusammen mit einem deutschen Forscher soll er demnach bis heute den wissenschaftlichen Austausch zwischen Heidelberg und China am Laufen halten.

"Quantenforschung an Uni Heidelberg war und ist Grundlagenforschung"

Auf Anfrage des SWR hat die Uni Heidelberg eine Stellungnahme für Dienstagmittag angekündigt. Gegenüber "Correctiv" teilte die Uni mit: "Wir haben wiederholt dargelegt, dass die Quantenforschung an der Universität Heidelberg Grundlagenforschung war und ist."

Uni Heidelberg stellte den Physiker vor 20 Jahren an

Die Universität Heidelberg stellte den chinesischen Quanten-Physiker Pan Jian-Wei vor 20 Jahren an. Er sollte dort die Quantenforschung ausbauen. Damals war eine enge deutsch-chinesische Zusammenarbeit politisch noch erwünscht. Inzwischen gilt China als "systemischer Rivale". Pan selbst forscht wieder in China. Nach Informationen von "Correctiv" und Deutscher Welle arbeiten sein Institut und ein von ihm mitgegründetes Unternehmen eng mit chinesischen Rüstungsherstellern zusammen.

Labor des Forschers steht auf der US-Sanktionsliste

Das Start-Up steht dem Bericht zufolge deshalb seit 2021 auf der Sanktionsliste der US-Behörden. Obwohl man in Heidelberg davon wisse, sei Pan immer noch Honorar-Professor der Universität. Außerdem arbeiteten aktuell noch zwei chinesische Forscher mit Verbindungen zu Pan in Heidelberg.