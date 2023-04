Ministerpräsident Kretschmann hat am Dienstag in Ehningen ein großes Labor für Quantenforschung eingeweiht. Bald soll hier ganz neuer Stadtteil entstehen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Dienstag in Ehningen (Kreis Böblingen) das Forschungslabor "Quantum Gardens" eingeweiht. Forschende, Programmierer und Unternehmen sollen hier künftig auf 800 Quadratmetern "Quanten-Computing" erproben. Am Standort des Software-Entwicklers IBM in Ehningen steht seit zwei Jahren Europas bisher einziger kommerziell genutzter Quantencomputer.

Fachleute erwarten, dass Quantencomputer in der Zukunft die Lösung komplexer Probleme revolutionieren werden. Baden-Württemberg soll dabei nach Ansicht von Ministerpräsident Kretschmann eine weltweit führende Rolle bei der Forschung zukommen.

"Wenn man nicht zeitig dabei ist, dann kann man die Zukunft verpassen und deswegen ist es wichtig, dass wir bei diesem 'übernächsten' Schritt dabei sind."

Für BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist die Quantentechnologie noch am Anfang - sollte aber gerade deswegen gefördert werden. SWR

Quantencomputer kann getestet werden

Entwickelt wurde das am Dienstag eingeweihte Experimentier-Labor "Quantum Gardens" in Ehningen gemeinsam vom Softwareentwickler IBM und dem Fraunhofer Institut.

Christian Tutschku, Leiter Quantencomputing Fraunhofer Institut, betont, dass in Ehningen derzeit Pionierarbeit geleistet werde: "Die nächste Generation kann es dann vielleicht besser als wir."

Wie funktioniert ein Quantencomputer? Quantencomputer nutzen Quantenbits - auch Qubits genannt. Diese werden durch Quantensysteme realisiert, zum Beispiel durch Photonen. Misst man, in welchem Zustand sich das Quantensystem befindet, so gibt es auch hier - wie beim klassischen Bit - zwei Möglichkeiten. Der Unterschied: Das Quantensystem kann sich in einem beliebigen Überlagerungszustand der beiden Möglichkeiten befinden. Die sogenannte Superposition erlaubt es dem System, viele Rechnungen parallel auszuführen. So kann ein Quantencomputer bestimmte Aufgaben schneller und effizienter erledigen als herkömmliche Computer.

Denn eines Tages sollen mit dem Quantencomputer Rechenleistungen möglich sein, die bisher unmöglich sind, beispielsweise in der Medizin, der Finanzwirtschaft und Logistik. "Alles, was wir heute kennen, was an Informationstechnologie da ist, wird der Quantencomputer komplett revolutionieren", ergänzt IBM-Sprecher Daniel Unkelhäußer. Unternehmen wie Bosch, Mercedes-Benz oder Trumpf würden Quantencomputing bereits testen.

Das Modell eines Quanten-Computers in Ehningen: Ist das die Zukunft der Computertechnologie? SWR

Neuer Ortsteil für Ehningen geplant

Das neue Experementier-Labor "Quantum Gardens" soll in Ehningen dabei nur der Anfang sein. Geplant ist auch ein ganz neuer Ortsteil mit dem Namen "Quantum Village". Das Wohn- und Arbeitsquartier soll künftig mehr als 140.000 Quadratmeter Fläche bieten. 10.000 Menschen sollen hier künftig Platz finden.

So wurde der Quantencomputer in Ehningen vor rund zwei Jahren vorgestellt:

Baden-Württemberg will rund um die neuen Verfahren ein Netzwerk aus Forschung und Wirtschaft aufbauen. Bis es zu konkreten Anwendungen kommt, wird es aber noch lange dauern.