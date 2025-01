Streit um Ukraine-Krieg? Ein Toter in Unterkunft in Hardheim

In Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) hat es am Freitag einen tödliche Auseinandersetzung gegeben. Ermittler prüfen, ob die zwei Männer über den Ukraine-Krieg gestritten haben.

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Monteure sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Männer in Streit geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Dabei stach ein 61-jähriger Ukrainer einem 53-jährigen Deutschen, der laut Staatsanwaltschaft ursprünglich aus Kasachstan stammt, mit einem Messer in den Oberkörper. Der 53-Jährige starb im Krankenhaus an seiner Stichverletzung. Beide Männer wohnten in der Unterkunft.

Anhaltspunkte für Streit über Ukraine-Krieg

Die Polizei nahm den 61-jährigen Mann fest. Er war stark betrunken, heißt es bei der Mosbacher Staatsanwaltschaft. Gegen den 61 Jahre alten Verdächtigen wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die beiden Männer über den Ukraine-Krieg gestritten hatten, das werde nun überprüft.