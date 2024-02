Studierende von privater Hochschule in Mannheim sollen Straßenbahn fahren

Die rnv ist mit der Mannheimer "Hochschule der Wirtschaft für Management" eine Kooperation eingegangen. Studierende der Hochschule können künftig als Nebenjob Straßenbahnen fahren.

Künftig werden Studierende der Mannheimer "Hochschule der Wirtschaft für Management" (HdWM) als Nebenjob Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) steuern. Um auf die Kooperation zwischen der rnv und der Hochschule beim Projekt "Drive and Study" hinzuweisen und Studierende auch anderer Universitäten und Hochschulen anzuwerben, fährt nun eine Straßenbahn mit lilafarbener Werbung durch die Region.

rnv benötigt mehr Straßenbahnfahrer

Die rnv benötigt dringend Nachwuchs, denn von den derzeit 2.500 Mitarbeitern werden bis zum Ende des Jahrzehnts ein Viertel bis ein Drittel in Rente gehen, teilte der Personalchef der rnv, Steffen Grimm, am Montag mit.

Am Ende geht es darum, dass wir die Verkehrswende sichern.

Die Studentinnen und Studenten der "Hochschule der Wirtschaft für Management" könnten zum Beispiel abends, am Wochenende oder in den Semesterferien eingesetzt werden und so personell für Entlastung sorgen. Aber auch unter der Woche sei es denkbar, dass die Studierenden Schichten übernehmen. Die Hochschul-Stundenpläne an der HdWM werden so gestaltet, dass Studierende schon während des Studiums arbeiten und praktische Erfahrungen sammeln können, sagte die Präsidentin der Hochschule, Perizat Daglioglu.

Darüber hinaus können die Studentinnen und Studenten der HdWM Praktika bei der rnv machen oder ihre Abschlussarbeiten schreiben. Die rnv erhofft sich von der Kooperation, dass sich noch mehr Studierende für einen Nebenjob als Straßenbahnfahrer oder -fahrerin entscheiden oder auch Studierende der privaten Hochschule nach dem Abschluss einen Job in der Verwaltung annehmen.

Dozentin der HdWM wird künftig Straßenbahn fahren

Auch eine Dozentin der HdWM wird künftig in der Führerkabine von Straßenbahnen sitzen. Beim ersten Treffen zwischen Vertretern der Hochschule und der rnv durften die Teilnehmer überraschend selbst mit einem Fahrlehrer ein Stück eine Straßenbahn steuern. Sophia Schulz war so begeistert, dass sie jetzt selbst nebenberuflich an Wochenenden Straßenbahn fahren möchte.

Die Begeisterung war schon bei der ersten Fahrt da und hält bis jetzt an. Und warum nicht das tun neben dem Hauptjob, für den man sich sowieso begeistert?

Sophia Schulz ist eigentlich Dozentin an der Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) in Mannheim. Eine Probefahrt hat sie so begeistert, dass sie nebenberuflich jetzt auch Straßenbahn fahren möchte. SWR

Ausbildungskurse für Studierende starten wieder im Juli

Die nächsten beiden Ausbildungskurse für Studierende beginnen im Sommer. Sie gehen jeweils acht Wochen, sechs Tage pro Woche und werden laut rnv voll vergütet. Daran können aber auch eingeschriebene Studierende anderer Unis und Hochschulen in der Region teilnehmen. Die rnv bezahlt auch studentischen Straßenbahnfahrerinnen und - fahrern inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld etwa 21,50 Euro in der Stunde.