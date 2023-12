per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B292 bei Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Freitag drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden laut Polizei schwer verletzt.

Nach einem schweren Unfall auf der B292 bei Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis) sind drei Personen gestorben. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Am Freitagnachmittag um kurz vor 16 Uhr waren demnach drei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist zurzeit noch unklar.

Bundesstraße B292 zeitweise voll gesperrt

Die Vollsperrung auf der Bundesstraße zwischen Helmstadt und dem Abzweig nach Reichartshausen dauerte bis in die späten Abendstunden an. Gegen 22:30 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, so die Polizei weiter. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.