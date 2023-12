Die Sanierung der Riedbahn Mannheim-Frankfurt im Jahr 2024 umfasst auch 20 Bahnhöfe, darunter fünf in Mannheim. Für das Pilotprojekt wird die Strecke lange Zeit voll gesperrt.

Im Zuge der Sanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt werden 20 Bahnhöfe modernisiert, fünf davon in Mannheim. Sie sollen heller, attraktiver und fast überall barrierefrei gestaltet werden. Die Deutsche Bahn investiert allein für die Bahnhofssanierungen gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium 130 Millionen Euro.

Bei der Generalsanierung werden in dem Pilotprojekt erstmals Bahnhöfe und Netz zeitgleich erneuert. Einzelheiten teilte die Bahn am Freitag in Darmstadt mit. Die Strecke wird ab 1. Januar für drei Wochen gesperrt und dann in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einmal fast ein halbes Jahr. Die Sperrung endet Mitte Dezember 2024.

Bahnhöfe auf Riedbahnstrecke sollen moderner werden

Die Bahn will Bahnsteige und Zugänge, aber auch die Gebäude und Vorplätze modernisieren. Dabei werden auf allen Bahnhöfen Farben und Motive des "Riedbahn-Designs" verwendet. Das sind zum Beispiel Pflanzen und Tiere aus dem hessischen Ried. Im Bahnhof Mannheim-Waldhof sind quadratische, blaue Motive geplant.

Erneuert werden unter anderem Bahnsteige, Fassaden, Wände, Decken, Bodenbeläge sowie Treppen und Zugänge. Es soll auch mehr Sitzbänke aus Metall geben, um Vandalismus zu verhindern. Außerdem sind eine klimabeständige Bepflanzung, LED-Beleuchtung und Fahrradabstellplätze geplant. Neue hochauflösende Monitore sollen die Orientierung auf den Bahnsteigen verbessern.

Das neue Riedbahn-Design für Unterführungen und Wände in Bahnhöfen. Die Kacheln werden im Mannheimer Bereich werden anders aussehen: Mehr blau, vor allem auf dem Waldhof. SWR Scharff

Fünf Haltestellen in Mannheim

Zwei Mitarbeiter sind künftig auf der Strecke für die Entfernung von Graffitis und Reparaturen in den Bahnhöfen zuständig. In Mannheim betreuen sie die Bahnhöfe Waldhof, Luzenberg, Neckarstadt, Handelshafen und Käfertal.