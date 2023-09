Busse statt Bahnen zwischen Mannheim und Frankfurt

Die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim wird monatelang gesperrt. Dann sollen Busse rollen. Am Donnerstag hat die Deutsche Bahn über den geplanten Ersatzverkehr informiert.

1.000 Busfahrten täglich sollen den Zugverkehr zwischen Mannheim und Frankfurt ersetzen, wenn die Riedbahn gesperrt wird. Reisende und Pendler müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Deutsche Bahn hat am Donnerstag über die bevorstehende Sperrung und den Ersatzverkehr informiert.

Die Riedbahnstrecke wird Anfang Januar für drei Wochen gesperrt. Die längere Sperrung erfolgt dann ab Mitte Juli für fünf Monate - bis Mitte Dezember 2024.

Deutsche Bahn sucht Busfahrer für Riedbahnstrecke

Während die viel befahrene Bahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt gesperrt ist, sollen 150 Busse rollen. Die täglichen 1.000 Fahrten sollen von mehr als 400 Busfahrerinnen und -fahrern durchgeführt werden. Dafür laufen europaweite Ausschreibungen, so die Deutsche Bahn. Es sei eine enorme Herausforderung, genügend Personal zu finden.

Der Fernverkehr wird auf die parallel laufenden Strecken Mainz - Worms - Mannheim/Ludwigshafen und Frankfurt - Darmstadt - Heidelberg umgeleitet, so das Unternehmen. Da nicht alle Züge auf diesen Wegen fahren können, werden die Bahnen mit zusätzlichen Waggons ausgestattet.

Längere Fahrzeiten

ICE- und IC-Züge müssen während der Sperrung langsamer fahren und brauchen etwa 30 Minuten länger für die Strecke. Die Ersatzbusse sollen mindestens alle fünf bis 15 Minuten fahren, so die Deutsche Bahn am Donnerstag. Es soll verschiedene Busse geben: Expressbusse und Busse, die an allen Bahnhalten stoppen. Die neuen Busverbindungen sind ab 11. Oktober in den elektronischen Auskunftsmedien der DB zu finden.

Generalsanierungen: Riedbahn ist nur der Anfang

Die Deutsche Bahn will bis 2030 wichtige Teilstrecken generalsanieren und sperrt sie dafür monatelang komplett. Die Riedbahn macht den Anfang. Innerhalb der fünf Monate soll die Strecke auf 70 Kilometern so modernisiert werden, dass in den folgenden Jahren keine "kleinteiligen Bauarbeiten" mehr nötig seien, so die Bahn. Davon soll das gesamte deutsche Schienennetz profitieren.

Konkrete Infos zu den einzelnen Maßnahmen an Gleisen, Bahnhöfen und Bahnübergängen sind auf einer interaktiven Karte der Deutschen Bahn zu finden.

Die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim verläuft durch das Hessische Ried über Groß-Gerau, Biblis und Lampertheim. Täglich fahren bis zu 300 Züge auf der Bahnstrecke - und das mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde.