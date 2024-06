Bei einem schweren Unfall auf der B36 in Mannheim auf Höhe der SAP Arena sind mehrere Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Laut Polizei kam es am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B36 im Baustellenbereich in Höhe der SAP Arena. Sechs Menschen seien verletzt worden, zwei davon schwer. Bei einer Person bestehe Lebensgefahr, so die Polizei. Mehrere Personen seien in ihren Fahrzeugen eingeklemmt gewesen. Die B36 ist von Mannheim-Mallau kommend in Richtung der SAP Arena derzeit immer noch gesperrt. Polizei, Rettungskräfte und Gutachter seien vor Ort. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten auf B36 in Mannheim Höhe SAP Arena Priebe, PR-Video

Mehr dazu in Kürze