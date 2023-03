OB-Wahl in Mannheim: Junge Leute für Kandidat-O-Mat gesucht

25 Thesen zur Mannheimer Kommunalpolitik sind das Ziel eines Workshops, für den jugendliche Teilnehmer gesucht werden. Aus den Ergebnissen entsteht der "Kandidat-O-Mat" zur OB-Wahl.

Der Workshop für den Kandidat-O-Maten findet am 25. und 26. März statt SWR

Am 18. Juni wird in Mannheim gewählt. Bislang haben drei Männer und eine Frau ihre Kandidatur für die Nachfolge von Amtsinhaber Peter Kurz (SPD) angekündigt. Um Wählerinnen und Wähler über die Ziele der Kandidaten zu informieren, wird es - wie zuvor schon bei anderen OB-Wahlen - ein Online-Tool geben, mit dem man deren Positionen zu bestimmten Sachfragen abfragen und vergleichen kann: Den Kandidat-O-Maten.

SWR und Mannheimer Morgen beteiligt

Die darin verwendeten Thesen werden zuvor in einem Workshop der Landeszentrale für politische Bildung erarbeitet, an dem auch Journalisten des SWR Studios Mannheim-Ludwigshafen und des Mannheimer Morgen beteiligt sind. Dabei sollen politisch interessierte Jugendliche ein Wochenende lang die wichtigsten Mannheimer Themen diskutieren und daraus Fragen bzw. Thesen für den Kandidat-O-Maten entwickeln. Diese werden an alle Kandidaten geschickt. Aus den Antworten entsteht schließlich der Kandidat-O-Mat.

"Wir bieten als überparteiliche Institution mit dem Kandidat-O-Maten auch überparteiliche Informationen zur OB-Wahl an."

Workshop zum Mannheimer Kandidat-O-Maten am 25./26. März

Wer mitmachen möchte: Der Workshop findet am 25. und 26. März in Mannheim statt. Interessenten können sich direkt bei der Landeszentrale für politische Bildung melden. Vorschläge für Thesen und Themen kann darüber hinaus jeder machen, und zwar per Mail an die Adresse kandidatomat@lpb.bwl.de.

Kritik am Kandidat-O-Maten in Heidelberg und Tübingen

Bei anderen OB-Wahlen sorgte der Kandidat-O-Mat immer wieder für Diskussionen über die ausgewählten Schwerpunkte. Öffentliche Kritik übten etwa der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) und der Heidelberger Rathauschef Eckart Würzner (parteilos). Bei den Nutzerinnen und Nutzern stießen die Kandidat-O-Maten stets auf große Resonanz. Die Landeszentrale will damit zur politischen Bildung junger Menschen beitragen und sie für kommunalpolitische Themen begeistern.

Kandidat-O-Mat Mannheim: Freischaltung für 27. Mai geplant

Der Kandidat-O-Mat zur OB-Wahl in Mannheim soll am 27. Mai freigeschaltet werden. Ab dann können sich die Wählerinnen und Wähler spielerisch und doch seriös mit den Positionen der Kandidaten auseinandersetzen.