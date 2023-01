OB-Wahl Mannheim: Isabell Belser kandidiert für die Linke

Die Zahl der Bewerber für die Mannheimer OB-Wahl wächst. Jetzt hat die Linke ihre Kandidatin präsentiert: Die 47-jährige Krankenschwester Isabell Belser.

Isabell Belser DIE LINKE Mannheim

Isabell Belser ist "echte Mannheimerin", so beschreibt sie die Partei Die Linke. Sie wurde in Neckarau geboren und wuchs auf dem Lindenhof und in den Quadraten auf. Die alleinerziehende Mutter ist gelernte Altenpflegerin und Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. Sie arbeitet als Krankenschwester in Ludwigshafen.

Aktiv auch im Mannheimer Kreisvorstand und in der Landespartei

2019 wurde sie in den Kreisvorstand der Linken gewählt und engagiert sich laut Partei auch landespolitisch. Ehrenamtlich arbeitet sie als Richterin.

Isabell Belser bei einer Demonstration für Frauenrechte im Iran im November 2022 in Mannheim DIE LINKE Mannheim

Kampf gegen Armut und für bezahlbaren Wohnraum

Als politische Ziele nennt Isabell Belser nach Angaben ihrer Partei unter anderem die Bekämpfung der Armut in Mannheim, bessere Bildung, mehr autofreie Freiflächen und mehr bezahlbaren Wohnraum.

Belser ist nach dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Riehle und dem Ersten Bürgermeister der Stadt Mannheim, Christian Specht (CDU), die dritte Bewerberin. Amtsinhaber Peter Kurz (SPD) tritt nicht mehr an.