SPD Mannheim nominiert Riehle zu OB-Kandidat - Konkurrenz zurückhaltend

Die Mannheimer SPD schickt Thorsten Riehle ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters bei der Wahl am 18. Juni. Die Reaktionen der politischen Konkurrenz fallen verhalten aus.

Am 20. Januar soll laut SPD die endgültige Entscheidung bei einem Kreisparteitag fallen, das gilt aber als Formsache. Stefan Fulst-Blei, Chef der Mannheimer SPD und Landtagsabgeordneter (MdL), sagte dem SWR, er freue sich sehr, dass Riehle bereit sei, für die SPD bei der OB-Wahl anzutreten. Er schätze Riehle als erfahrenen und sehr gut in Bürgerschaft, Wirtschaft und Kultur vernetzten Kommunalpolitiker.

Mannheimer CDU "nicht überrascht" von Riehle-Kandidatur

Die Mannheimer CDU, die noch keinen Kandidaten für die OB-Wahl benannt hat, äußerte sich zurückhaltend. Der Mannheimer CDU-Chef Christian Hötting sagte dem SWR, dass Riehle für die SPD antrete, überrasche ihn nicht, da Riehles Name zuletzt öfter in den Medien gehandelt wurde. Hötting sagte, er freue sich auf eine "inhaltsreiche und gute Auseinandersetzung im Wahlkampf". Die CDU will laut Hötting in der zweiten Januarhälfte ihren Kandidaten beziehungsweise ihre Kandidatin bekannt geben.

Grüne in Mannheim noch ohne Kandidat oder Kandidatin

Nils-Olof Born, Vorstandssprecher der Mannheimer Grünen, sagte dem SWR, Riehle sei ja bekannt als SPD-Fraktionschef im Gemeinderat. Deswegen, so Born, erwarteten die Grünen von ihm als SPD-Kandidat auch keine großen Überraschungen mehr. Die Mannheim Grünen haben - wie die CDU - noch keinen Kandidaten für die Wahl nominiert. Born sagte, die Partei arbeite seit etwa einem halben Jahr "sehr konzentriert" an einem Plan für die OB-Wahl. Er bitte um Geduld, da die "Aufgabe noch nicht erfüllt" sei. Sobald es etwas zu vermelden gebe, gehe die Partei an die Öffentlichkeit.

Amtierender Rathauschef Kurz (SPD) tritt nicht mehr an

Die Oberbürgermeisterwahl in Mannheim ist am 18. Juni 2023. Der amtierende Mannheimer Rathauschef Peter Kurz (SPD) hatte Mitte November 2022 bekannt gegeben, dass er bei der Oberbürgermeisterwahl 2023 nicht mehr antreten wird.

Fakten zu Thorsten Riehle

SPD-Kandidat Thorsten Riehle (52) ist gebürtiger Mannheimer, verheiratet und lebt mit seinem Mann in Mannheim-Rheinau. Er ist Geschäftsführer des Kultur- und Konzerthauses Capitol in Mannheim und Fraktionschef der SPD im Mannheimer Gemeinderat.