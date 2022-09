Nur wenige Bürgermeisterinnen in der Rhein-Neckar-Region

Nur in wenigen Kommunen im Südwesten haben Frauen das Sagen im Rathaus - auch im Rhein-Neckar-Kreis. Wichtig ist der Austausch unter den Kolleginnen beim jährlichen Netzwerktreffen.

54 Bürgermeisterämter gibt es in den Kommunen und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis (Stand: Juni 2022). Der Großteil wird von Männern geleitet. In vier Orten sind Frauen Rathauschefinnen.

In ganz Baden-Württemberg sind nur neun Prozent aller Rathauschefs weiblich. Dazu gehört auch die Bürgermeisterin von Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) Sieglinde Pfahl (CDU). Sie schätzt den regelmäßigen Austausch im Netzwerk - vor allem in Pandemiezeiten.

Sieglinde Pfahl (CDU), Bürgermeisterin in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) Foto Kissl

Sieglinde Pfahl sieht auch die Anforderung Familie und Bürgermeisteramt zu vereinbaren als Problem an. Aus Sicht der Verwaltungshochschule in Kehl (Ortenaukreis) sind es vor allem veraltete Rollenbilder, die Frauen daran hindern, sich als Bürgermeisterin zu bewerben. Patricia Rebmann ist seit 2017 parteilose Bürgermeisterin in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis). Sie wünscht sich mehr Frauen in diesen Positionen.

Patricia Rebmann (parteilos), Bürgermeisterin in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) Stadt Eppelheim

Jutta Steinruck (SPD) ist Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen. Auch sie kennt das Problem, dass Frauen mit Rollenklischees zu kämpfen haben.

"Das Zutrauen gerade in die Fähigkeiten weiblicher Führungskräfte muss viel stärker in den Köpfen der Menschen verankert werden. Das ist noch ein Stück Weg, aber den müssen wir entschlossen gehen."

Das jährliche Netzwerk-Treffen der Rathauschefinnen findet in Titisee-Neustadt im Schwarzwald statt. 50 amtierende und ehemalige Bürgermeisterinnen treffen sich dort.

Der Fokus der diesjährigen Versammlung liegt auf dem Netzwerken untereinander. Dabei hilft den Bürgermeisterinnen auch die Verbindung über einen Messengerdienst verbunden. Darin teilen sie ihr Wissen und ihre Unterstützung auch außerhalb der jährlichen Treffen.