OB-Wahl in Mannheim: Das wollen die Kandidatinnen und Kandidaten

Der Countdown für die OB-Wahl in Mannheim läuft. Acht Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 18. Juni zur Wahl. Was sind ihre Themen und Ideen für die Zukunft der Stadt?

Am kommenden Sonntag, den 18. Juni, wird in Mannheim gewählt. Acht Kandidatinnen und Kandidaten treten zur OB-Wahl an.

Diese acht Kandidatinnen und Kandidaten treten zur OB-Wahl in Mannheim am 18. Juni 2023 an. SWR

Sie alle wollen Nachfolgerin oder Nachfolger von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) werden, der nicht mehr zur Wahl antritt. In den folgenden Video-Interviews erklären die Kandidatinnen und Kandidaten, warum sie Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister werden wollen. Was würden sie zuerst anpacken und was sind ihre wichtigsten Ziele für Mannheim und die Zukunft der Stadt?



Die Kandidatinnen und Kandidaten für die OB-Wahl in der Reihenfolge der Wahlliste:

1. Christian Specht (CDU), unterstützt von FDP und Mannheimer Liste (Freie Wähler)

Christian Specht ist seit 2007 Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim. Er wird von der Mannheimer Liste und der FDP unterstützt. Als thematische Schwerpunkte nennt Specht Familienfreundlichkeit, Mobilität, Klima- und Umweltschutz, Mobilität, Wirtschaft und Lebensqualität.



2. Thomas Bischoff (DIE PARTEI)

Thomas Bischoff von der Satirepartei "Die Partei" ist Lagerist und Schatzmeister des Mannheimer Kreisverbands der PARTEI. Er will nach eigenen Aussagen den "Verkehr revolutionieren und alle Ampeln in der Stadt durch Glücksräder ersetzen" und einen "U-Boot-Linienverkehr nach Worms, Speyer und Heidelberg" einrichten. Den Klimawandel will er mit einem Riesen-Ventilator bekämpfen und im Bereich Bildung klassische Schulfächer beispielsweise durch Einhornreiten und Memekunde ersetzen.



3. Isabell Belser (Die LINKE), unterstützt von Tierschutzpartei und Klimaliste

Isabell Belser ist gelernte Altenpflegerin und Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. Die alleinerziehende Mutter arbeitet als Krankenschwester in Ludwigshafen. Belser wurde 2019 in den Kreisvorstand der Linken gewählt. Sie arbeitet ehrenamtlich als Richterin. Ihre Themen sind unter anderem preiswerter Wohnraum, Klimaneutralität bis 2030, kostenfreie Kitas, die Verkehrswende und gute Löhne.



4. Tanja Krone (parteilos)

Tanja Krone tritt als parteilose Kandidatin an. Die Künstlerin und Sammlerin tritt zur Wahl an, weil es aus ihrer Sicht zu wenige Oberbürgermeisterinnen gibt. Sie habe zwei Jahre lang das Bürgermeistern studiert und sich dafür mit anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in der Rhein-Neckar-Region getroffen.



5. Raymond Fojkar (Grüne)

Raymond Fojkar kandidiert für die Grünen. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und seit 14 Jahren Mitglied des Mannheimer Gemeinderats. Seine Themen sind Klimaneutralität bis 2030 sowie Förderung von Sport, Kultur und sozialem Engagement. Er stehe für eine Politik des Miteinanders und will alle Mannheimerinnen und Mannheimer in den Blick nehmen.



6. Thorsten Riehle (SPD)

Thorsten Riehle kandidiert für die SPD. Er war 25 Jahre lang Geschäftsführer des Mannheimer Capitols. Riehle ist seit vielen Jahren in der Stadt-Politik aktiv und Fraktionsvorsitzender im Mannheimer Gemeinderat. Er will sich für mehr Kita-Plätze in der Stadt stark machen, für Schul- und Ausbildungsabschlüsse und für bezahlbaren Wohnraum. Es gehe ihm um mehr Zusammenhalt und eine "gerechtere" Stadtpolitik in Mannheim.



7. Ugur Cakir (parteilos)

Ugur Cakir tritt als parteioser Kandidat zur OB-Wahl in Mannheim an, ist aber Mitglied der SPD. Cakir war sieben Jahre lang beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim (EBS) als Abteilungsleiter tätig. Seine Themen sind eine Modernisierung der Stadtverwaltung in Mannheim und eine moderne und erschwingliche Umwelt- und Energiepolitik.



8. David Frey (parteilos)

David Frey tritt als parteiloser Kandidat an. Der Sozialpädagoge lebt seit rund 50 Jahren in Mannheim. Themen-Schwerpunkt ist die Optimierung des sozialen Sektors. Außerdem will Frey die Klimaziele zukunftsfähig gestalten.