Ein Toter nach Brand in Hirschberg

Am Sonntagabend ist bei einem Brand in Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) ein Mann ums Leben gekommen. Ein Nachbar wurde verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Bei einem Feuer in Hirschberg-Großsachsen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war am Sonntagabend in einem Reihenendhaus ausgebrochen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Freiwilligen Feuerwehren Hirschberg und Weinheim waren mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten laut Polizei den Brand schnell unter Kontrollen bringen und löschen.

Bewohner stirbt, Nachbarn können sich retten

Den 52-Jährigen Bewohner des Hauses konnten die Einsatzkräfte trotz Reanimierungsversuchen nicht mehr retten, er starb noch vor Ort. Zwei 60- und 61-jährige Bewohner der angrenzenden Nachbarhäuser brachten sich nach Polizeiangaben selbständig aus den Gebäuden in Sicherheit. Während der 60-Jährige unverletzt blieb, erlitt der 61-Jährige eine Rauchgasvergiftung und wurde in eine Klinik gebracht.

Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Über die Brandursache und die Schadenhöhe gibt es noch keine Erkenntnisse.