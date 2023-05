OB-Wahl Mannheim: Kandidat-O-Mat hilft bei der Entscheidung

Acht Kandidaten wollen Oberbürgermeister der Stadt Mannheim werden. Mit dem Kandidat-O-Maten lassen sich ihre Programme vergleichen. Das Online-Programm ist jetzt freigeschaltet.

Am 18. Juni wird in Mannheim gewählt. Für die Nachfolge von Peter Kurz (SPD) haben sich sechs Männer und zwei Frauen beworben. Wer ihre Positionen und Programme vergleichen will, kann sich mit Hilfe des Kandidat-O-Maten orientieren. Das spielerische Online-Tool, das auch schon in anderen größeren baden-württembergischen Städten eingesetzt wurde, ist jetzt freigeschaltet worden.

Die 25 Thesen bzw. Themen, die im Kandidat-O-Maten vorkommen, stammen aus allen gesellschaftlichen Bereichen - vom Verkehr über Migration bis zur Ernährung. Erarbeitet wurde das digitale Info-Angebot in einem Workshop mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Verantwortlich dafür ist die Landeszentrale für politische Bildung. Der Mannheimer Morgen und der SWR waren als Medienpartner beratend beteiligt.

OB-Wahl Mannheim: Thesen im Kandidat-O-Maten "nicht altersspezifisch"

Laut Lukas Müller von der Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg richtet sich der Kandidat-O-Mat generell "an alle Wähler." Die Thesen darin seien nicht altersspezifisch.

Wer sich durch die 25 Thesen klickt, sieht am Ende, mit welchem Kandidaten er die größten Übereinstimmungen hat. Außerdem kann man die Begründungen nachlesen, warum sich ein Kandidat so oder so entschieden hat.

Kandidat-O-Mat zur OB-Wahl in Heidelberg hatte 90.000 Abrufe

Bei der OB-Wahl in Heidelberg wurde das Programm nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung rund 90.000 Mal aufgerufen.