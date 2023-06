Christian Specht (CDU) hat den ersten Durchgang der OB-Wahl in Mannheim gewonnen. Weil er nicht 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erreicht hat, ist ein zweiter Wahlgang nötig.

Christian Specht (CDU) hat am Sonntag den ersten Wahlgang der Mannheimer OB-Wahl mit 45,64 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. Thorsten Riehle (SPD) liegt mit 30,24 Prozent auf dem zweiten Platz. Auf Platz drei folgt Raymond Fojkar (Grüne) mit 13,8 Prozent. Weil kein Kandidat die absolute Mehrheit von 50 Prozent erreicht hat, wird es am 9. Juli einen zweiten Wahlgang geben.

Christian Specht (CDU) freute sich über das aus seiner Sicht sehr gute Ergebnis mit deutlichem Abstand zu Thorsten Riehle (SPD). Er wolle nach so vielen Jahren, in denen Mannheim eine SPD-Hochburg war, eine Wende in der Stadt herbeiführen. Mit Themen wie Mobilität, Familienfreundlichkeit, Klimaschutz oder Erhalt der Wirtschaftskraft habe man die Bürgerinnen und Bürger erreicht, so Specht.

"Es ist ein riesig großer Erfolg. Ein tolles Ergebnis. Es sieht aus, als ob wir mit unseren Themen den Nerv der Bürgerinnen und Bürger getroffen haben."

SPD-Kandidat Riehle hofft auf zweiten Wahlgang

OB-Kandidat Thorsten Riehle (SPD) sagte, es sei das eingetreten, was er erwartet habe. Das konservative Dreierbündnis habe es aus seiner Sicht nicht geschafft "den Sack zuzumachen." Er geht nach eigener Aussage zuversichtlich in den zweiten Wahlgang.

"Es geht darum, die 55 Prozent zu begeistern, die Herrn Specht nicht gewählt haben."

OB-Wahl Mannheim: Rennen im zweiten Wahlgang offen

Im zweiten Wahlgang am 9. Juli reicht eine einfache Mehrheit. Welche Kandidatinnen und Kandidaten dann antreten werden, ist noch offen.

Das sogenannte bürgerliche Lager wird erneut mit CDU-Politiker Christian Specht ins Rennen gehen. Er wird auch von der Wählervereinigung Mannheimer Liste und der FDP unterstützt. Specht ist seit 2007 Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim. Wichtigster Konkurrent bleibt SPD-Fraktionschef Thorsten Riehle, der langjährige Geschäftsführer des Mannheimer Veranstaltungshauses Capitol.

Der Grünen-Stadtrat und Kinder- und Jugendpsychiater Raymond Fojkar erreichte im ersten Wahlgang nur 13,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Er hat sich noch nicht entschieden, ob er wieder antreten will. Das werde in einer Kommission entschieden, so Fojkar.

Fünf weitere Kandidaten

Altenpflegerin Isabell Belser (LINKE) erreichte 4,98 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen im ersten Wahlgang. Außerdem traten Künstlerin Tanja Krone, Ugur Cakir, David Frey (alle parteilos) sowie Thomas Bischoff von der Satirepartei DIE PARTEI im ersten Wahlgang an. Die AfD hatte keinen Kandidaten für die OB-Wahl aufgestellt.

Höhere Wahlbeteiligung bei OB-Wahl als 2015

Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang lag bei 32,22 Prozent Prozent, so die Stadt Mannheim. Bei der letzten Oberbürgermeisterwahl vor acht Jahren waren es 30,7 Prozent. Wahlberechtigt waren rund 235.000 Mannheimerinnen und Mannheimer. SPD-Politiker Peter Kurz war nach 16 Jahren an der Stadtspitze nicht mehr angetreten.

Hintergründe zur Wahl in Mannheim Insgesamt sind laut Stadt rund 235.000 Mannheimerinnen und Mannheimer zur Wahl berechtigt. Am 18. Juni 2023 entscheidet sich, wer neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wird. Hat keiner mehr als 50 Prozent der Stimmen (absolute Mehrheit), gibt es am 9. Juli einen zweiten Wahlgang. Hier reicht die einfache Mehrheit, um sich durchzusetzen. Ein Oberbürgermeister in Baden-Württemberg wird für acht Jahre gewählt. Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern (große Kreisstädte) haben neben Bürgermeistern einen Oberbürgermeister.

