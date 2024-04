per Mail teilen

Das neue SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen nimmt den Sendebetrieb auf - nach knapp drei Jahren Bauzeit. Produziert wird multimedial für Fernsehen, Hörfunk, Online und Social Media.

Das neue, multimediale Regionalstudio des SWR sendet ab Montag, den 29. April, vom neuen Standort am Mannheimer Neckarufer. Es ist das modernste Studio in der gesamten ARD und das einzige Zwei-Länder-Regionalstudio.

Die Redaktionsteams für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz berichten multimedial aus der Region - für Hörfunk, Fernsehen, Online und Social Media. Im Studio arbeiten rund 90 Menschen.

Es ist für uns als SWR sehr wichtig, mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar verwurzelt zu sein und direkt von hier über und für die Menschen in dieser tollen Region zu berichten.

Einweihung und Tag der offenen Tür im Juni

Bereits vor einigen Tagen waren Redaktion, Technik und Verwaltung aus dem alten Studiogebäude neben dem Technoseum ausgezogen und in den Neubau am Hermann-Heimerich-Ufer eingezogen. Eine offizielle Einweihung und ein Tag der offenen Tür sind für Juni geplant.

Wir sind sehr froh über die neuesten technischen Möglichkeiten und optimalen Arbeitsbedingungen, die das neue Haus uns bietet. Wir können dort noch besser multimedial aus der Metropolregion Rhein-Neckar berichten.

Neues SWR Studio in Mannheim: Kleiner, aber effektiver

Der Neubau am Neckarufer hat rund 21 Millionen Euro gekostet und ist etwa halb so groß wie das alte Gebäude. Der Platz kann wesentlich effizienter genutzt werden. Die Betriebskosten im neuen Studio - mit seiner deutlich kleineren Fläche - fallen wesentlich geringer aus. Das neue Gebäude ist zudem energieeffizienter und kann langfristig kostengünstiger betrieben werden als das alte.

Das neue SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen am Neckarufer SWR

Die Arbeitsstrukturen im Regionalstudio Mannheim-Ludwigshafen haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Die Bereiche Fernsehen, Hörfunk und Online sind zusammengewachsen. Die Bürostrukturen im alten Studio waren dafür nicht ausgelegt und boten keine multimedialen Redaktions- und Produktionsflächen. Das neue Studio hat all das.

Altes SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen geht ans Technoseum

Das bestehende Gebäude in der Wilhelm-Varnholt-Allee aus dem Jahr 1988 hat erhebliche technische und bauliche Mängel und hätte teuer saniert werden müssen. Für die Zeit einer Sanierung hätten Zwischenlösungen gefunden werden müssen. Dadurch wären hohe Miet- und Umzugskosten entstanden. Das Bestandsgebäude wurde verkauft und soll künftig vom Technoseum genutzt werden. Die Medientechnik des SWR soll dort in Ausstellungen zu sehen sein.

Das alte SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen wird künftig vom Technoseum genutzt. SWR

Von der Planung bis zum Einzug

Im Jahr 2018 begann ein Architekten-Wettbewerb für ein neues SWR Studio in Mannheim. Aus den Entwürfen von 15 Büros wurde der Entwurf des Büro Steimle aus Stuttgart ausgewählt. Im Jahr 2020 wurden dann EU-weit die weiteren Arbeiten ausgeschrieben. Die Bauarbeiten begannen am 26. April 2021. Seit Oktober 2023 wurden im Neubau dann die Studiotechnik und alles, was für die Produktion im neuen Studio gebraucht wird, eingebaut.