Das neue Studio: Zahlen, Daten, Fakten

Der offizielle Spatenstich für das neue SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen erfolgt am 9.6.2021. Bei der Erstellung der Baugrube wird eine Bauzeit von drei Monaten kalkuliert. Weil auf dem Baufeld Kampfmittelrückstände vermutet werden, bedarf es beim Aushub einer besonders umsichtigen Vorgehensweise.

Anschließend starten voraussichtlich noch im August die Arbeiten am Rohbau. Das neue Studiogebäude am Hermann-Heimerich-Ufer wird voraussichtlich Ende 2023 in Betrieb gehen und Platz für 90 Mitarbeitende bieten. Die Baukosten betragen 16,3 Millionen Euro.