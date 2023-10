Riesige Flusswärmepumpe in Mannheim heizt Fernwärme-Haushalten ein

Auf dem Gelände des Großkraftwerks Mannheim ist eine Flusswärmepumpe offiziell in Betrieb gegangen. Die Anlage zieht Wärme aus dem Rhein und kann damit 3.500 Haushalte versorgen.

In Mannheim ist eine neue Flusswärmepumpe auf dem Gelände des Großkraftwerkes am Mittwoch offiziell in Betrieb gegangen. Mit dabei waren Vertreter des Bundes, des Landes und des Energieversorgers MVV Energie und der Stadt Mannheim, die nach wie vor Mehrheitseigentümerin der MVV ist.

Erste Flusswärmepumpe in Baden-Württemberg

Bis zu 99 Grad heiß ist das Wasser, das aus der Flusswärmepumpe kommt. Es wird Teil der Fernwärmeversorgung sein, die der Mannheimer Energieversorger MVV betreibt. Die Flusswärmepumpe ist die erste in Baden-Württemberg und ein wichtiger Baustein für die "Vergrünung" von Fernwärme.

Der Start: Vertreter der Stadt, der MVV Energie, des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Mannheim SWR Scharff

Wärmepumpe im XXL-Format

Die Flusswärmepumpe auf dem Gelände des Großkraftwerks Mannheim ist so groß wie ein Haus. Wärmepumpen sind für Haushalte die Zukunft, es gibt aber auch zunehmend das Konzept, solche Anlagen im Riesen-Format zu bauen. Die Wärme geht in das Fernwärmenetz oder wird gespeichert und "vergrünt" die Wärme. Das sei auch für Unternehmen interessant, sagte Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU).

Wir schaffen damit Perspektiven für Unternehmen in Mannheim, die ihre Fernwärme vergrünen wollen und auch für die Bürgerschaft.

Die Fernwärmepumpe, die von Siemens Energy in Schweden gebaut worden ist, hat eine Leistung von 20 Megawatt. Sie ist damit die größte in Deutschland in einem Fernwärmenetz und eine der größten in Europa. Wie funktioniert so eine Anlage? Sie saugt bis zu einem Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem Rhein, entzieht zwei bis fünf Grad Wärme und gibt das kühlere Wasser wieder ab. Funktionsweise: Wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt.

Bundesregierung treibt Wärmewende voran

Solche Großwärmepumpen sind ein Baustein für die Wärmewende, die von der Bundesregierung vorangetrieben wird. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert die Anlage deswegen. Die Wärmepumpe der MVV Energie hat somit Versuchscharakter und ist damit Reallabor für die neue Technik. Die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) freut sich, dass die Flusswärmepumpe in Mannheim jetzt am Netz ist.

Wärmepumpen in diesem XXL-Format werden eine wichtige Rolle spielen als Baustein der Wärmewende.

Mannheimer MVV will bis 2040 klimaneutral sein

Die Mannheimer MVV plant nach eigenen Angaben, bis 2040 klimaneutral zu werden und danach klimapositiv, also der Atmosphäre CO2 entziehen. Da passe die Flusswärmepumpe als Baustein perfekt. Die Mannheimer Wärmepumpe ist nur der Anfang. In ganz Deutschland sollen solche Anlagen vorzugsweise an Kraftwerksstandorten entstehen.