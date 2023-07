per Mail teilen

Die Stadtwerke Heidelberg und die Mannheimer MVV wollen auch in Zukunft bei der Wärmeversorgung eng zusammenarbeiten. Ein langfristiger Vertrag wurde jetzt unterzeichnet.

Die geschlossene Vereinbarung sieht vor, dass in den kommenden zwanzig Jahren Fernwärme nach Heidelberg und Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) geliefert wird. Heidelberg bekommt zusätzlich zur selbst produzierten Wärme auch Fernwärme aus Mannheim geliefert – und das schon seit den späten 1980er Jahren.

Fernwärme soll klimafreundlicher werden

Das Leitungsnetz der MVV, ihres Tochterunternehmens Fernwärme Rhein-Neckar und der Heidelberger Stadtwerke ist insgesamt 1.100 Kilometer lang. Die Unternehmen planen, dass die Fernwärme in Zukunft zunehmend aus klimafreundlichen Quellen kommen soll. Derzeit seien es in Mannheim rund 30 Prozent, in Heidelberg sogar schon 50.

Die MVV testet erzeit den Einsatz von Flusswärmepumpen SWR

Die MVV hat als Ziel ausgegeben, bis 2035 Wärme ganz ohne Kohle zu erzeugen - aus der Abwärme der Müllverbrennung, Biomasse, Biomethan, Flusswärme oder Geothermie.