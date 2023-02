Am 18. Juni 2023 steht die Oberbürgermeisterwahl in Mannheim an. Nun ist offziell klar: Die Grünen schicken den Psychiater Raymond Fojkar ins Rennen.

Die Mannheimer Grünen haben am Mittwochabend ihren Kandidaten für die anstehende Oberbürgermeister-Wahl in Mannheim offiziell nominiert. Der 59-jährige Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Raymond Fojkar, wurde nach Angaben der Partei mit großer Mehrheit zum Kandidaten gewählt. Fojkar will "Zusammenhalt der Menschen in Mannheim stärken" Die Folgen der Corona-Pandemie, die er bei seiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu spüren bekommen habe, hätten Raymond Fojkar schließlich motiviert, sich für das Amt des Oberbürgermeisters zu bewerben. Der Psychiater, der schon seit vielen Jahren im Mannheimer Gemeinderat aktiv ist, will sich vor allem für die Belange junger Menschen einsetzen. "Ich möchte als Oberbürgermeister einen neuen Stil des Miteinanders und der Kooperation pflegen und in diesem Sinne den Zusammenhalt der Menschen in Mannheim stärken." Fojkar bekommt starken Rückenwind aus seiner Partei Wie die Grünen mitteilten, entfielen rund 85 Prozent der abgegeben Mitgliederstimmen auf Raymond Fojkar. Etwa 80 Wahlberechtigte haben abgestimmt. "Unser Kandidat (...) stellt die Bedürfnisse der Bürger*innen Mannheims in den Mittelpunkt. Das ist ein exzellentes Angebot für die Mannheimer." "Im Sozial- und Jugendbereich gut vernetzt" Stadtrat Gerhard Fontagnier von den Grünen sagte zur Kandidatur, er sei sehr zufrieden damit. Fojkar biete ein gutes Angebot für die OB-Wahlen. Er sei der richtige Mann für die anstehenden Probleme und um den Zusammenhalt in der Stadt zu stärken. Vor allem im Sozial- und Jugendbereich sei er sehr gut vernetzt. Respekt von Stefan Fulst-Blei (SPD) Stefan Fulst-Blei von der SPD nennt Raymond Fojkar einen "sachorientierten Kollegen". Seine Kandidatur sei eine positive Überraschung. Er freue sich auf einen spannenden Wettbewerb im Wahlkampf. Beim Neujahrsempfang der Grünen am Freitagabend (3. Februar 2023) soll Raymond Fojkar offiziell vorgestellt werden. Interessierte können am Abend (19 Uhr) im Eintanzhaus in G4 in Mannheim ihre Fragen stellen. Weitere Kandidaten der OB-Wahl in Mannheim Bei der Mannheimer Oberbürgermeisterwahl am 18. Juni 2023 treten bislang außerdem Thorsten Riehle (SPD), Christian Specht (CDU) und Isabell Belser (Die Linke) an. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte bereits im November 2022 angekündigt, nicht wieder kandidieren zu wollen.