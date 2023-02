OB-Wahl in Mannheim: Grüne schicken Raymond Fojkar ins Rennen

per Mail teilen

Die Frage war lange offen, jetzt scheint klar: Die Grünen gehen mit Stadtrat Raymond Fojkar ins Rennen bei der Oberbürgermeisterwahl in Mannheim, laut "Mannheimer Morgen" und dpa.

Der "Mannheimer Morgen" berichtete am Dienstag, die Redaktion habe den Namen Raymond Fojkar "aus mehreren Quellen über die Parteigrenzen hinaus erfahren." Die Deutsche Presseagentur (dpa) meldete am Dienstagnachmittag, die Findungskommission der Grünen habe den Zeitungsbericht bestätigt.

Die Mannheimer Grünen hatten zuvor mitgeteilt, dass der Kandidat am Mittwochabend (1. Februar) bei einer Mitgliederversammlung im Kulturhaus im Stadtteil Käfertal nominiert werden soll. Die Wahlkommission der Partei habe einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt. Der Kandidat, so die Grünen, solle beim Neujahrsempfang der Partei am Freitag (3. Februar) öffentlich vorgestellt werden. Bei der Wahl vor acht Jahren hatten die Grünen SPD-Oberbürgermeister Peter Kurz unterstützt.

Raymond Fojkar ist Kinder- und Jugendpsychiater

Fojkar ist Teil der Grünen-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat. Er ist unter anderem Mitglied des Bildungs- und Gesundheitsausschusses und sitzt im Aufsichtsrat des Mannheimer Uniklinikums. Fojkar ist Kinder- und Jugendpsychiater mit einer Praxis in der Mannheimer Innenstadt. Die Grünen sind im Mannheimer Gemeinderat mit 13 Sitzen die größte Fraktion.

Weitere Kandidaten in Mannheim: Riehle (SPD), Specht (CDU), Belser (Linke)

Bislang haben zwei Männer und eine Frau ihre Kandidatur in Mannheim angekündigt: Der Erste war der SPD-Fraktionschef im Gemeinderat und langjährige Chef des Veranstaltungshauses Capitol, Thorsten Riehle. Danach kam der Erste Bürgermeister der Stadt, Christian Specht (CDU), und schließlich die Krankenschwester Isabell Belser (Die Linke). Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) tritt bei der Wahl am 18. Juni nicht mehr an.

Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg: Würzner schlägt Bauer

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg im November 2022 war die Grüne Kandidatin, Ex-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, dem parteilosen Amtsinhaber Eckart Würzner unterlegen. Der Grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte seiner Partei daraufhin empfohlen, ihre Strategie bei Kommunalwahlen zu überdenken.