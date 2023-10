per Mail teilen

Das Mannheimer Museumsschiff ankert nach mehreren Monaten wieder in Mannheim. Es wurde für rund 450.000 Euro in Köln gereinigt und saniert.

Der historische Schaufelraddampfer ist für mehrere Monate in Köln gereinigt und saniert worden. Das Schiff wurde neu gestrichen und bekam neue Fenster, so Rolf Götz, der Vorsitzende des Vereins "Museumsschiff Mannheim". Der Verein hatte das fast 100 Jahre alte Ausstellungsschiff im April vom Mannheimer Technoseum übernommen.

Binnenschiff vom GKM holt das Museumsschiff in Köln ab

Am Freitagvormittag ist es zurück nach Mannheim gekommen, es liegt wieder in der Nähe der Kurpfalzbrücke. Weil das Schiff nicht mehr selbst fahren kann, hat ein Binnengüterschiff des Großkraftwerks Mannheim (GKM) das Museumsschiff an die Seite genommen und von Köln nach Mannheim transportiert.

Der frisch gestrichene Schornstein wurde etwas später montiert SWR Whitney

Am Freitag ist auch der rund 3,5 Tonnen schwere Schornstein mit einem Kran auf dem Schiff befestigt worden. Der Schornstein war für den Transport nach Köln abgebaut worden, weil das Schiff sonst nicht durch alle Brücken gepasst hätte. In der Zwischenzeit ist der Schornstein auch neu gestrichen worden.

Schiff in Mannheim für 450.000 Euro saniert

Rund 450.000 Euro sind nach Angaben des Vereins für die Sanierung angefallen. Die Finanzierung habe das Technoseum, die Stadt sowie das Land übernommen.

Die Vereinsmitglieder wollen noch in diesem Jahr eine Ausstellung über Binnenschifffahrt im Inneren des Schiffes eröffnen. Geplant sind auch Führungen durch den Maschinenraum. Im April 2024 soll dann das Museum komplett fertiggestellt sein.

Der Schornstein des Museumsschiffs Mannheim war für den Transport abmontiert worden. Er wäre für die Überführung aus der Werft zu hoch gewesen SWR Whitney

Polizeiboot in Mannheim soll bald wieder fahren

Auch das Polizeiboot wurde vom Verein übernommen. Es steht aktuell auf einer kleineren Werft und soll im Sommer 2024 wieder zur Verfügung stehen. Geplant sind Touren für Museumsbesucher - von der Neckarspitze bis zur Feudenheimer Schleuse.

Das Museumsschiff ist der letzte Schnelldampfer auf dem Rhein, der noch im Originalzustand erhalten ist. Im Inneren können sich Interessierte die Schiffsdampfmaschine anschauen.