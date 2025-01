Mannheimer Fernmeldeturm, Parkhaus N2 und Synagoge sind jetzt Kulturdenkmäler

Drei Mannheimer Gebäude sind zu Kulturdenkmälern erklärt worden: Der Fernmeldeturm im Luisenpark, ein Innenstadt Parkhaus und die Synagoge. Für die Stadt ist das nicht nur Grund zur Freude.

Der Mannheimer Fernmeldeturm und das Parkhaus im Innenstadtquadrat N2 sind jetzt Kulturdenkmäler. Die jüdische Synagoge in Mannheim ist ebenfalls in die Liste der Kulturdenkmäler des Landes aufgenommen worden. Das teilte die erste Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Mannheim, Deborah Kämper, auf SWR-Anfrage mit. Sie bezeichnete dies als "erfreulich". Zuerst hatte der Mannheimer Morgen darüber berichtet.

Die Mannheimer Synagoge in den Quadraten wurde 1987 fertig gestellt. Sie ist an die Jerusalemer Bautradition mit ihren zentralen Kuppelbauten angelehnt. SWR

Am Freitag hatte das Regierungspräsidium in Karlsruhe mitgeteilt, dass der Mannheimer Fernmeldeturm und das Parkhaus im Quadrat N2 unter Denkmalschutz gestellt wurden. Das Landesamt für Denkmalpflege hat beide Gebäude in die entsprechende Liste des Landes aufgenommen. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) erklärte dazu, neue Baudenkmale stellten die Stadt auch vor neue Herausforderungen. Zuletzt gab es deswegen rund um die Nutzung des Stadthauses in der Innenstadt Ärger. Die Stadt hatte es abreißen und neu bauen wollen. Da es aber denkmalgeschützt ist, muss es nun so bleiben, wie es ist.

Fernmeldeturm und Parkhaus sind "wichtige Dokumente ihrer Zeit"

Beide Bauten, so die Behörde, seien wichtige Dokumente ihrer Zeit. Das Parkhaus sei ein Beispiel für Betonbrutalismus. Der Fernmeldeturm ist laut Behörde ein technisch innovativer Bau und Vorbild für viele weitere Fernsehtürme in Deutschland.

Das Parkhaus im Mannheimer Innenstadtquadrat N2 sollte nach früheren Plänen abgerissen werden. Jetzt ist es ein Kulturdenkmal. SWR

Das Landesamt für Denkmalpflege erfasst nach eigenen Angaben auch junge Kulturdenkmale aus den 1960er, 1970er und 1980er-Jahren. Laut seinem Präsidenten Claus Wolf belegen die beiden Kulturdenkmäler "anschaulich, dass man es in Mannheim auch in der Vergangenheit verstanden hat, vermeintlich technisch geprägten und vielerorts eher nüchtern geformten Bauwerken eine ganz besondere Gestalt und architektonische Qualität zu verleihen".

Mannheimer OB Specht sucht pragmatische Lösungen

Nach Ansicht des Mannheimer Rathauschefs Specht prägt eine "qualitätsvolle Architektur" das Gesicht einer Stadt. Allerdings brauche man in Zeiten knapper Haushalte auch pragmatische Lösungen dafür, "dass die geschützten Gebäude auch in Zukunft einen Beitrag für das Leben in unserer Stadt leisten können“.

Der Fernmeldeturm im Mannheimer Luisenpark SWR

Der Mannheimer Funk- und Fernsehturm wurde 1975 zur Bundesgartenschau im Luisenpark gebaut. Er prägt die Silhouette der Stadt wie nur wenige andere Gebäude. Die Zukunft des Parkhauses im Quadrat N 2 war bis vor kurzem offen, weil die Stadt überlegte, es abzureißen und dort eine neue Stadtbibliothek zu errichten. Diese Pläne sind nun wegen der hohen Kosten vom Tisch. Das Parkhaus stammt aus den Jahren 1964 bis 1967. Kulturdenkmäler sind laut Landesamt für Denkmalpflege "wichtige Dokumente für Epoche und Stil".