Meinung: Nicht nur in Mannheim - so ist Denkmalschutz eine Belastung

Der Denkmalschutz für junge Gebäude wie in Mannheim blockiert Stadtentwicklung und belastet den Haushalt. So führt Denkmalschutz in die falsche Richtung, meint Christian Scharff.

Die Denkmalpflege schützt in Baden-Württemberg unzweifelhaft wertvolle Bausubstanz und Gebäude-Ensembles. Das wird von allen verstanden, wenn es sich um Keltengräber, eine römische Therme, mittelalterliche Dorfansichten oder die Dampfmaschine einer Brauerei aus dem frühen 20. Jahrhunderts handelt. Das Mannheimer Schloss - wer wollte das nicht erhalten?

In Mannheim jedoch blockiert das Landesdenkmalamt mit kulturhistorisch fein argumentierter Bürokratie einfach nur Stadtentwicklung, jenseits aller ökonomischen Vernunft. Das Stadthaus N1, gerade mal 34 Jahre jung, mitten im Zentrum, darf nicht abgerissen und womöglich noch nicht einmal entscheidend verändert werden. Jetzt zeigen sich die Folgen dieser bereits einige Jahre alten Entscheidung des Landesamtes für Denkmalpflege.

Es ist am Ende nur Bürokratie

Denn in Mannheim gehen finanziell die Lichter langsam aus und das ist auch mit anderen Kommunen im Land vergleichbar. Der Denkmalschutz ist für ein nicht mehr funktionales Haus aus Beton mitten in der Stadt nur ein Klotz am Bein, das Stadthaus droht die Innenstadt Mannheims in einen Strudel des Zerfalls zu ziehen, kämpft doch Mannheim ohnehin um die Attraktivität seiner Innenstadt.

Das Stadthaus N1 funktioniert als städtisches Zentrum nur noch sehr eingeschränkt SWR

Die bisweilen überraschenden Entscheidungen des Landesamts für Denkmalpflege sind bislang stoisch hingenommen worden. Aber heute kommen Fragen über bürokratische Akte eines Amtes auf, in dem wenige Personen entscheiden. Wie lange die Landespolitik solche Eingriffe in die demokratische Willensbildung noch hinnehmen will, ist eine spannende Frage. Denn auf Baden-Württemberg und Deutschland kommen wichtigere Aufgaben zu: Verteidigung, Klimawandel bewältigen, die Infrastruktur des Landes erneuern.

Die Oper Stuttgart ist ein weiteres Beispiel: Die geschätzten Kosten wachsen auch wegen des Denkmalschutzes ins Unermessliche - jetzt liegt die Kostenschätzung bei zwei Milliarden Euro.

Nur eine Handvoll Entscheider

Auch die Sanierung des Nationaltheaters Mannheim ist nicht zuletzt wegen Denkmalschutz-Auflagen unfassbar teuer geworden. Das Geld fehlt woanders an allen Ecken und Enden. Wer soll dafür kürzer treten, nur weil eine handvoll Wissenschaftler Entscheidungen ohne demokratische Kontrolle trifft?

In Bayern jedenfalls gibt es bereits Bestrebungen im Sinne des Bürokratieabbaus Objekte unter 50 Jahren vorsorglich von solchen denkmalschützerischen Blockaden auszuschließen. Das wäre für Mannheim auch der richtige Weg.