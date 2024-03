per Mail teilen

Der Mannheimer Stadtteil Waldhof und der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim gehören zusammen. Bei jedem Heimspiel im Stadion: Die 94-jährige Mannheimerin Karla Spagerer.

Karla Spagerer ist 1929 in Mannheim geboren und im Stadtteil Waldhof aufgewachsen, wo sie heute noch lebt. Auch im hohen Alter verpasst die 94-jährige Mannheimerin kein Heimspiel ihres SV Waldhof Mannheim, kurz SVW. Der Nachname ist im Fußball-Verein Programm: Die sogenannte Walter Spagerer-Tribüne erinnert an ihren verstorbenen Ehemann. Er hatte sich lange Zeit für den Fußballclub engagiert - unter anderem setzte er sich für den Bau des Carl-Benz-Stadions ein. Die SWR-Landesschau war eine Woche auf dem Waldhof unterwegs. Die Folgen sind hier abrufbar.

Käsekuchen darf im Fußballstadion nicht fehlen

Die 94-jährige Karla Spagerer zählt zu den Waldhof-Legenden. Seit 2022 ist sie Ehrenmitglied im Fußballverein. Was bei keinem Heimspiel fehlen darf: Ein frisch gebackener Käsekuchen. Als Nervennahrung im Abstiegskampf. In dieser Saison geht es für den Waldhof um den Klassenerhalt in der Dritten Liga.

Auf vielen Stromkästen auf dem Waldhof sind Porträts von Waldhof-Legende abgebildet - wie hier von Walter Spagerer. SWR

Ihren Käsekuchen bringt sie dann mit in den Clubraum der Ehrenmitglieder im Fußballstadion. Einer freut sich darüber besonders: Waldhof-Legende Günter Sebert. Als Kapitän führte er den SVW 1983 in die Erste Bundesliga. Die 94-Jährige hat ihn ins Herz geschlossen, weil sich Günter Sebert auch so gut mit ihrem verstorbenen Ehemann verstanden hatte.

Für Karla Spagerer ist es jedes mal etwas ganz besonderes, wenn sie sich im Stadion auf ihren Stammplatz setzt - auf der Walter Spagerer-Tribüne.