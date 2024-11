Hamburg, München, Berlin, das sind die Städte, in denen man einen Filmstar wie Iris Berben normalerweise vermuten würde. Aber am Samstag war die Schauspielerin in Hemsbach zu Gast.

Iris Berben ist aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Es ist also eine ganze besondere Ehre, dass sich die Schauspielerin einen Preis für Kino-Kunst höchstpersönlich im kleinen Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) abgeholt hat. Kino "Brennessel" hat lange Tradition in Hemsbach Iris Berben wurde am Samstag mit der "Blau-Gelben Brennessel" ausgezeichnet. Verliehen durch das Programmkino "Brennessel". Das gibt es schon seit den 1980er Jahren in Hemsbach. Den Preis verleiht das Kult-Kino seit vier Jahren. Eine Erfindung aus der Corona-Zeit, erklärt Kinobetreiber Alfred Speiser. Das Kino an der hessischen Grenze wollte damals auf sich aufmerksam machen. Das Konzept scheint aufgegangen zu sein, wenn sogar Stars wie Iris Berben sich über die Auszeichnung freuen. Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin ein Kämpfer für das Kino und speziell das Arthauskino. Den Preis hat Berben für ihre "außerordentlichen Verdienste um das Arthauskino" erhalten. Unter Arthaus versteht man Filme, die häufig künstlerische Aspekte verfolgen und weniger kommerzielle Ansprüche haben. Alfred Speiser betreibt mit seinem Sohn Dominic noch ein zweites Kino in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Weil das am Sonntag seinen 100. Geburtstag feiert, bleibt Iris Berben sogar noch einen Tag länger in der Region.