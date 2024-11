Iris Berben und ihr langer Kampf gegen den Antisemitismus

Die Schauspielerin Iris Berben ist eine der prominentesten Frauen im deutschen Film- und Fernsehgeschäft. Weit weniger bekannt ist ihr Engagement abseits der Bühne: Seit Jahrzehnten engagiert sich Berben in verschiedenen Vereinen gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus und setzt sich entschieden für das Existenzrecht Israels in sicheren Grenzen ein.

Als erste Schauspielerin erhält Iris Berben in Marbach den Schillerpreis. Dieser wird Menschen verliehen, die der Denktradition Friedrich Schillers verpflichtet sind. Gerade mit Schillers Einsatz für „Meinungsfreiheit und Demokratie“ könne sie sich sehr identifizieren, so Berben. Pressestelle Laurence Chaperon

Auch jetzt steht Berben klar an der Seite Israels

Der Terroranschlag der Hamas in Israel am 7. Oktober hat Iris Berben tief erschüttert. Für sie ist es selbstverständlich, den Menschen in Israel zu helfen: Vor wenigen Tagen hat sie bei einem Solidaritätskonzert in Hamburg eine Lesung gehalten.

Außerdem hat sie die Patenschaft für eine der Hamas-Geiseln, die 36-jährige Yarden Romann, übernommen. Es geht ihr darum, das Schicksal der jungen Frau nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, stellvertretend für alle Geiseln der Hamas.

Solidarität mit Israel – Iris Berben nimmt in Berlin kurz nach dem 7. Oktober an einem jüdischen Gottesdienst teil. IMAGO IMAGO/Sabine Gudath

„Gesicht zeigen“ – Für ein weltoffenes Deutschland

Gemeinsam mit vielen anderen Prominenten unterstützt Iris Berben „Gesicht zeigen“. Der bundesweit arbeitende Verein tritt für ein weltoffenes Deutschland ein und kämpft gegen Rassismus.

Der Verein organisiert Präventionsprojekte an Schulen, vor allem für bildungsbenachteiligte Jugendliche, und initiiert öffentliche Kampagnen für Zivilcourage. Seit der Gründung im Jahr 2000 setzt sich Iris Berben für „Gesicht zeigen“ ein, zum Beispiel als Repräsentantin des Vereins auf Pressekonferenzen oder bei öffentlichen Veranstaltungen.

Iris Berben (mit Wana Limar und Uwe-Karsten Heye) 2016 beim Start einer neuen Online-Kampagne des Vereins „Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland“ IMAGO imago images/Eventpress

Holocaust-Denkmal Berlin - Einzelne Schicksale sichtbar machen

Seit 2008 ist Iris Berben Botschafterin für den „Raum der Namen“, der zur Dauerausstellung im Berliner Denkmal für die ermordeten Juden Europas gehört. Ein Gedenkort, den es auch virtuell im Internet gibt.

Im „Raum der Namen“ werden die Kurzbiografien von jüdischen NS-Opfern hörbar gemacht. Jedes Jahr wirbt Iris Berben bei Charity-Dinners um Spenden für das Langzeit-Projekt – inzwischen werden knapp 13.000 Lebensgeschichten im „Raum der Namen“ dokumentiert.

Iris Berben präsentiert 2009 die 10.000 Biographie im „Raum der Namen“ in Berlin. IMAGO imago images/POP-EYE

Unterstützung für die Hebräische Universität Jerusalem

An der Hebräischen Universität in Jerusalem kommen Israelis, Araber, Palästinenser, Juden, Christen und Muslime zusammen. Zu den Gründungsvätern gehörten Albert Einstein, Sigmund Freud und Martin Buber.

Schon seit mehr als 20 Jahren engagiert sich Iris Berben beim deutschen Freundeskreis der Universität, dabei liegt ihr Fokus auf der Hirnforschung. Ihr Anliegen ist es, auf die Forschungsarbeit aufmerksam zu machen und Gelder einzuwerben.

Auch privat mit Israel verbunden

Persönliche Berührungspunkte mit der israelischen und jüdischen Kultur hatte Iris Berben schon sehr früh: Bereits 1968 reiste sie zum ersten Mal nach Israel. In jungen Jahren hatte sie eine Beziehung mit dem Sänger und Tänzer Abi Ofarim.

Ofarim erhielt im Laufe seiner Karriere 59 Goldene Schallplatten. Er verstarb 2018 im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit. IMAGO imago/United Archives

Später war sie viele Jahre mit dem israelischen Gastronom Gabriel Lewy liiert. 2015 brachte sie gemeinsam mit Tom Krausz ein Buch über ihre Eindrücke von Jerusalem heraus. Auch heute noch hat sie viele Freunde in Israel.

Künstlerische Auseinandersetzung mit der jüdischen Geschichte

Auch in ihrem künstlerischen Schaffen setzt sich Iris Berben immer wieder mit dem Völkermord an den Juden und deren Geschichte auseinander. So hat sie zum Beispiel an dem Hörbuch „Tamar – ein Kinderschicksal im Holocaust“ mitgewirkt oder an der Hörspiel-Edition „Die Kinder der toten Stadt“, einem Musikdrama gegen das Vergessen.

Das Thema lässt sie aber auch vor der Kamera nicht los: In der aktuellen Miniserie „Deutsches Haus“, (ab 15. November auf Disney+), die auf einem Roman von Annette Hess beruht, spielt sie eine polnische Jüdin, die im Auschwitz-Prozess aussagt.