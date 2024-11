Hoffenheim-Fans empört über Rosen-Entlassung

per Mail teilen

Die Kritik richtet sich vor allem gegen Dietmar Hopp, den Mäzen der TSG. Die Fans werfen ihm vor, die treibende Kraft hinter der Entlassung von Rosen und zwei weiteren Geschäftsführern gewesen zu sein. Das zeige, dass Hopp noch immer das Sagen habe, obwohl die sogenannte 50 plus eins-Regel inzwischen nicht mehr gilt - Hopp hat damit offiziell keine Stimmenmehrheit mehr - er solle sich also aus solchen Entscheidungen raushalten, finden die Fans. Auf den Transparenten wurde Hopp denn auch genau dazu aufgefordert - sich rauszuhalten - schließlich seien die Fans der Verein und die hatten mit Rosen gar kein Problem, wieder Sprecher eines Fanvereins dem SWR gesagt hat. Der 84 Jahre alte Hopp gilt vereinsintern noch immer als wichtiger Strippenzieher und soll in den vergangenen Monaten mit der Entwicklung unter Rosen unzufrieden gewesen sein. Nach über 12 Jahren Zusammenarbeit hatte der Verein gestern die Trennung von Rosen bekannt gegeben.