Zwei tote Kinder in Hockenheim: Mutter vor Gericht

Am Landgericht Mannheim beginnt am Mittwoch der Prozess gegen eine Frau, die ihre beiden Söhne in Hockenheim getötet haben soll. Die Mutter hatte selbst die Polizei verständigt.

Am Ostersonntag hatte die Polizei die Leichen der sieben- und neun-jährigen Jungen in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) in der Wohnung ihrer Mutter gefunden, jetzt muss die Frau sich wegen Mordes vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Sie hatte nach der Tat am Karsamstag im April dieses Jahres eine E-Mail an die Polizei geschickt. Darin erklärte sie, sie habe "etwas Schlimmes getan". Schuldfähigkeit der Mutter soll geklärt werden Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau die Kinder zunächst betäubt und anschließend erstickt hat. Laut Anklage hat sich die 44-Jährige wegen einer Persönlichkeitsstörung eingebildet, der Vater der Kinder würde diese misshandeln. Die Eltern sollen seit 2018 voneinander getrennt sein. Wegen ihrer Erkrankung habe die Frau schließlich beschlossen - als Ausweg aus dieser Situation - erst die Kinder und später sich selbst zu töten, so die Anklage. Hockenheim Rund 200 Menschen in St. Georgs-Kirche Trauergottesdienst für tote Brüder in Hockenheim: "Aus Ostern wurde Karfreitag" Trauergottesdienst in Hockenheim mit rund 200 Menschen in der St. Georgs-Kirche. Sie gedachten der beiden Brüder, die tot in der Wohnung ihrer Mutter gefunden wurden. 6:00 Uhr SWR4 BW am Samstagmorgen SWR4 Baden-Württemberg Die Persönlichkeitsstörung soll die Frau in Folge einer früheren Hirnblutung entwickelt haben. Im Rahmen des Prozesses soll auch geklärt werden, ob die Mutter schuldfähig ist. Der Vater der gemeinsamen Kinder tritt als Nebenkläger im Prozess auf.