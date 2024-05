per Mail teilen

Vergangene Woche starb in Ludwigshafen ein 17-Jähriger während des Sportunterrichts. Jetzt wurde seine Leiche obduziert - allerdings ohne eindeutiges Ergebnis.

Die Ursache für den plötzlichen Tod eines 17-jährigen Schülers in Ludwigshafen ist nicht eindeutig zu klären. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitgeteilt. Die Mediziner, die die Leiche des Jugendlichen in Mainz obduziert haben, glauben, dass die Todesursache höchstwahrscheinlich ein plötzlicher Herztod war. Es fanden sich keinerlei Hinweise darauf, dass der Tod von jemand anderem verschuldet wurde.

Der tragische Vorfall ereignete sich am 2. Mai an einer Ludwigshafener Schule. Der 17-Jährige brach unvermittelt im Sportunterricht zusammen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei schlugen sofortige Versuche, den Schüler wiederzubeleben, fehl.

Mitschüler und Lehrkräfte des 17-Jährigen wurden psychologisch betreut.