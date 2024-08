Ein Mann hat am Dienstag am Heidelberger Hauptbahnhof einen Mann mit einem Messer bedroht. Zuvor soll er dort eine Frau bedrängt und sich mit ihr gestritten haben.

Die Bundespolizei hat einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der am Dienstagabend am Heidelberger Hauptbahnhof eine 20-jährige Frau bedrängt haben soll. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Mann mit der Frau gestritten. Dabei soll er sie angeschrien und verfolgt haben. Dann wurde eine 25-jährige Zeugin auf den Streit aufmerksam; sie habe der Frau helfen wollen, so die Bundespolizei. Die 25-Jährige forderte den aggressiven Mann dazu auf, sich zu entfernen. Als die Zeugin mit ihrem Handy den Notruf wählen wollte, habe der Mann versucht, ihr das Handy aus der Hand zu schlagen. Stattdessen traf er die Frau am Oberkörper, sie wurde dabei jedoch nicht verletzt.

Heidelberg: Mann kommt Frauen zu Hilfe und wird mit Messer bedroht

Die Zeugin ging daraufhin etwas auf Abstand und bat einen weiteren Reisenden um Hilfe. Doch dieser Mann ignorierte die Frau, teilte die Bundespolizei mit. Danach eilte ein 29-jähriger Mann den beiden Frauen zu Hilfe. Der Tatverdächtige soll dann diesen Mann mit einem sogenannten Cuttermesser bedroht haben. Als Beamte der Bundespolizei am Ort des Geschehens eintrafen, war der 27-Jährige aber bereits in einen Zug nach Mannheim eingestiegen.

Fahndung erfolgreich: Festnahme am Hauptbahnhof Mannheim

Eine Fahndung der Bundespolizei war schließlich kurz danach erfolgreich. Die Beamten nahmen den Mann am Mannheimer Hauptbahnhof fest. Sie fanden bei dem Mann außer dem Cuttermesser auch noch ein Teppichmesser. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Der Mann muss nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung rechnen.