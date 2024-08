Ein Vater hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe um Hilfe gebeten, weil er nicht mehr wusste, wo sein zweijähriges Kind war. Die Suche ging am Ende gut aus.

Ein Vater hat in Karlsruhe sein zweijähriges Kind vergessen und stundenlang nach ihm gesucht. Am Donnerstagvormittag erschien der 37-Jährige auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe und bat die Beamten um Hilfe bei der Suche nach seinem Fahrrad mit Anhänger, in dem sich das Kind befand.

Vater konnte sich nicht mehr erinnern

Da er sich nicht erinnern konnte, wie er die letzten Stunden verbracht hatte, wertete die Polizei Videoaufnahmen aus. Auf denen war zu sehen, wie der Vater mit Fahrrad und Anhänger bereits fünf Stunden vorher, um 5:30 Uhr, den Hauptbahnhof Richtung Albtalbahnhof verlassen hatte. Dieser liegt nur wenige hundert Meter vom Hauptbahnhof entfernt.

Kind schläft in Anhänger am Albtalbahnhof Karlsruhe

Am Albtalbahnhof fanden die Beamten schließlich den Zweijährigen wohlbehalten und schlafend im Fahrradanhänger. Bekleidet war er lediglich mit einem T-Shirt, über den Füßen lag eine Decke.

Das Jugendamt wurde eingeschaltet und der Junge den Angehörigen übergeben. Die Bundespolizei macht keine Angaben dazu, was die Gedächtnislücke des Vaters ausgelöst hat. Fest steht mittlerweile aber, dass er um 7 Uhr mit einer S-Bahn nach Germersheim fuhr und um 8:54 Uhr wieder mit einer S-Bahn am Karlsruher Hauptbahnhof eintraf. Das ergaben weitere Videoauswertungen der Polizei.