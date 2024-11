Gedenkfeier für Polizisten in Mannheim

Bei der jährlichen Gedenkfeier hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine bewegende Ansprache gehalten. Er sagte: Sie sind mit ihren Schmerz nicht alleine. Der Polizeifamilie in BW wurde viel zugemutet. Gerade die sinnlose und schreckliche Tat der Messerattacke auf Rouven Laur zeigt, dass die Polizisten für unsere Gesundheit mit dem Leben zahlen“

Die Liturgie und Predigt hielten Pfarrer Pfarrer Bernhard Metz und Friedel Goetz: Darin hieß es "Für die Polizei zu arbeiten ist zu verstehen, wie ungerecht die Welt ist. Sie bewahren die Menschen vor dem Unglück. Nicht nur die Politik ist für die Polizei zuständig. Auch die Bürger müssen sich beteiligen.“ Der Messerangriff am 31. Mai 2024 am Mannheimer Marktplatz hatte bundesweit viele Menschen zutiefst bewegt. Die Tat wirkte nicht nur in Mannheim nach. Wenige Wochen später starb der Motorradpolizist Thomas Hohn bei einem Unfall in Stuttgart. Zuvor war der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmar nach einer geplanten Operation unerwartet verstorben.