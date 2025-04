Zwei Männer hatten am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Seniorin in deren Wohnung überfallen. Jetzt wurde der zweite Verdächtige ermittelt.

Der erste Tatverdächtige war bereits an Silvester festgenommen worden. Er sitzt seither in Untersuchungshaft, so die Staatsanwaltschaft. Die beiden Männer hatten die Frau am 26. Dezember bei dem Einbruch in ihrer Wohnung gefesselt und schwer misshandelt. Sie kam in ein Krankenhaus. Sie konnte dennoch kurz nach der Tat als Zeugin befragt werden, so die Staatsanwaltschaft auf SWR-Anfrage. Außerdem hatten die Täter das Auto der Frau gestohlen.

Zweiter Tatverdächtiger kam nicht in Haft

Einige Tage später war der erste Tatverdächtige gefasst worden. Er hatte in dem gestohlenen Auto der Frau in einer Tiefgarage in Ludwigshafen geschlafen. Weiteres Diebesgut wurde nicht gefunden. Da bei dem Mann Fluchtgefahr bestand, kam er in Haft. Der zweite Täter wurde jetzt ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde seine Wohnung am Donnerstag vor einer Woche durchsucht. Auch dort wurde kein Diebesgut gefunden, so die Staatsanwaltschaft. Allerdings sei das Handy des Mannes beschlagnahmt worden und werde jetzt ausgewertet.

Bei dem Mann bestand laut Staatsanwaltschaft aber kein dringender Tatverdacht. Es gab auch keinen sonstigen Haftgrund, weshalb er wieder auf freien Fuß kam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Fall dauern an.