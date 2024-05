per Mail teilen

Offenbar wird die Staatsanwaltschaft keine Anklage gegen den Polizisten erheben, der im Dezember einen Mann tödlich verletzt hat. Das hat die Polizeigewerkschaft (GdP) mitgeteilt.

Kurz vor Weihnachten ist ein 49-jähriger Mann in Mannheim-Schönau durch die Schüsse eines Polizisten tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten eingestellt. Es konnte ihm demnach kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft hat bisher noch keine öffentliche Stellungnahme dazu abgegeben.

Videos und Vermessung des Tatorts in Mannheim-Schönau ausgewertet

Das LKA hatte im Rahmen seiner Ermittlungen umfangreiches Material gesammelt, darunter mehrere Handyvideos, die Zeugen des Vorfalls in Mannheim-Schönau gemacht hatten. Außerdem haben die Ermittler eine 3D-Vermessung des Tatorts gemacht. So sollte geklärt werden, wie nah der 49-Jährige den Polizisten war, als die Schüsse fielen. Die Staatsanwaltschaft musste nun bewerten, ob der Polizist verhältnismäßig gehandelt hat.

49-Jähriger war offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand

Am Tag vor Weihnachten hatte ein 49-jähriger Mann laut LKA zunächst den Notruf gewählt und angegeben, er habe eine Straftat begangen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann mit einem Messer auf die Beamten losgegangen, woraufhin ein Polizist geschossen und den 49-Jährigen tödlich verletzt hatte. Der Mann war demnach offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand.

Proteste gegen Polizeigewalt nach Einsatz

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz hatte es in Mannheim-Schönau eine Mahnwache mit hunderten Teilnehmenden gegeben, zu der die "Initiative 2. Mai" aufgerufen hatte. Die Initiative ist nach einem Polizeieinsatz am 2. Mai 2022 entstanden, bei dem ein psychisch kranker Mann infolge eines Polizeieinsatzes in der Mannheimer Innenstadt gestorben war. Nachbarn waren unter anderem der Ansicht gewesen, dass die Polizei anders agieren und die Situation hätte deeskalieren können.