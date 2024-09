Mannheimer BBC-Brücke: Erste Teile der Ersatzbrücke eingehoben

35 Tonnen schweben in der Luft

An der BBC-Brücke in Mannheim wird am Wochenende eine Behelfsbrücke aufgebaut. Der Verkehr soll auch während der Bauarbeiten weiterfließen.

Seit Längerem steht fest: Die baufällige BBC-Brücke (Kurzform von "Brown, Boveri & Cie") im Mannheimer Osten muss neu gebaut werden. Damit der Verkehr zwischen den Stadtteilen Neckarstadt und Käfertal an diesem überregional wichtigen Verkehrsknotenpunkt auch während der Bauarbeiten weiterfließen kann, wurden dort am Wochenende erste Teile einer Behelfsbrücke aufgebaut. Oberbürgermeister Christian Specht bei einer Baustellenbegehung am Samstagmorgen: BBC-Behelfsbrücke Ende des Jahres befahrbar Das erste Brücken-Teil wurde am Samstagmorgen verlegt - direkt an der kniffligsten Stelle über den Gleisen der Riedbahn-Strecke. Hierfür musste nämlich der darunter liegende Bahnverkehr sowie die Stromversorgung unterbrochen werden. Bis Ende des Jahres sollen dann die weiteren Brückenteile folgen und die Auf- und Abfahrten fertig werden. Zentimeterarbeit am Samstagmorgen: Die Brücke hat eine Firma aus den Niederlanden angeliefert. SWR Brückenkonstruktion kann mehrfach verwendet werden Die "Pop-up-Brücke" kommt aus den Niederlanden. Es handelt sich um eine Systembrücke, erklärt Projektleiter Michael Brugger. Theoretisch könnte die Brücke über Jahre stehen bleiben, nur Lkw dürfen nicht darüber fahren. Es läuft, sagt Brugger am Samstagmorgen, aber mit den "üblichen Schwierigkeiten". Dabei spielt er auf eine rund zehn Zentimeter große Lücke zwischen Brücke und Stützpfeiler an. Die Brücke musste am Samstagmorgen noch einmal nachjustiert werden. Sobald die neue BBC-Brücke fertig ist, wird die Ersatz-Brücke wieder abgebaut und an anderer Stelle weiterverwendet. Verkehrsknotenpunkt erschwert den Neubau Sowohl der Aufbau der Ersatzbrücke als auch der Neubau der BBC-Brücke werden durch die besondere Lage erschwert. Über die B 38 rollen jeden Tag an die 60.000 Fahrzeuge, erklärt Alex Stork, er ist bei der Stadt Mannheim für die Brücken zuständig. Hinzu kommt das schwierige Umfeld. Da sind vier Gleise unterhalb der Brücke, ein Hochspannungsmast der Deutschen Bahn, die Straßenbahnlinie 5 auf einer parallelen Brücke und die enge Bebauung im Wohn- und Gewerbegebiet. Für den Neubau der BBC-Brücke hat der Mannheimer Gemeinderat 2016 33 Millionen Euro bewilligt. Das sind rund ein Drittel des gesamten Jahreshaushalts einer Kommune wie Mannheim, erklärt Oberbürgermeister Specht am Samstag. Die neue Brücke soll 2027 fertig sein.