Zugreisende zwischen Frankfurt und Stuttgart müssen noch bis Dienstagabend mit Verspätungen rechnen. Metalldiebe haben Kabel zwischen Lampertheim und Mannheim gestohlen.

Erneut haben Metalldiebe auf einer zentralen Bahnstrecke zugeschlagen: Reisende, die zwischen Frankfurt und Stuttgart unterwegs sind, müssen bis Dientagabend mit Ausfällen und Verspätungen rechnen, teilt die Bahn mit. Betroffen sind vor allem ICE-Verbindungen. Zwischen Frankfurt und Mannheim verkehren nur 4/5 des üblichen Angebots im Fernverkehr.

Metalldiebe verursachen Störung im ICE-Verkehr

Nach DB-Angaben haben unbekannte Diebe große Mengen an Metallkabeln gestohlen. Auf der Strecke zwischen dem Hauptbahnhof in Mannheim und Lampertheim in Südhessen sowie Worms in Rheinland-Pfalz sei der Diebstahl am Montagmorgen entdeckt worden.

Wegen der entwendeten Kabel kam es zu Zugverspätungen unter anderem in Mannheim SWR

"Lückenlose Überwachung nicht umsetzbar"

Die Deutsche Bahn (DB) teilte auf SWR-Anfrage mit, dass eine "flächendeckende und lückenlose Überwachung" des rund 34.000 Kilometer langen Streckennetzes nicht umsetzbar sei. Die DB arbeite aber zusammen mit den Sicherheitsbehörden an individuellen Sicherheitskonzepten. Es geht dabei um den Schutz der sensiblen Infrastrukturanlagen wie Gleise, Bahnhöfe, Weichen, Signale, Telekommunikationsanlagen, Brücken, Tunnel oder Umschlag-, Rangier- und Abstellanlagen.

450 Fälle und sieben Millionen Euro Schaden

Nach Angaben eines Bahnsprechers gerieten im ersten Halbjahr 2023 mehr Bahnbaustellen in den Fokus der Diebe. Insgesamt 450 Mal im vergangenen Jahr sei die DB Opfer von Buntmetalldiebstählen geworden, vor allem von Kabeln mit hohem Kupferanteil. Die Gesamtverspätungen in Deutschland betrugen demnach 29.000 Minuten. Der materielle Schaden durch Buntmetalldiebstähle summiere sich 2023 bundesweit auf rund sieben Millionen Euro.

Von den Diebstählen gehe aber keine Gefahr für Reisende aus. Das "Fail Safe" System sorge dafür, dass Züge zum Stehen kommen.

Fallzahlen sinken

Im langjährigen Vergleich seien die Fallzahlen um rund 90 Prozent zurückgegangen. Im Jahr 2013 seien noch 3.200 Fälle registriert worden. Die DB habe viel verändert: Anlagen und Baustellen würden technisch geschützt und besser bewacht. Dank enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei seien regelmäßig Metalldiebe auf frischer Tat ertappt worden.

Die Kabel sind aus Kabelschächten zwischen Mannheim und Lampertheim gestohlen worden. SWR

Kurz vor Weihnachten hatten Diebe in einer Baustelle an der Bahnstrecke zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim mehr als zweieinhalb Kilometer Kabel der Leit- und Sicherheitstechnik durchtrennt und Kupferkabel gestohlen. Damals war die Strecke bis zum Abschluss der Reparatur-Arbeiten mehrere Tage gesperrt gewesen.

Steigende Preise für Schrott und Metall rufen immer mehr Diebe auf den Plan. Denn Kupfer aus den Kabeln ist begehrt. Der Kupferpreis beträgt aktuell rund 7.500 Euro pro Tonne.

Zwei Tätergruppen sind bekannt

Mengenmäßig große Diebstähle seien das Werk von organisierten Banden, so der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Die Ermittlungserkenntnisse seien allerdings vage, so Bundesvorsitzender Dirk Peglow. Es sei unklar, wie die organisierten Banden den Verkauf der Metalle regeln und wer Abnehmer sei. Denkbar seien Absatzstrukturen in Osteuropa.

Kleinere Mengen würden dagegen von Menschen gestohlen, die ihre finanzielle Lage verbessern wollten, so Dirk Peglow. Der Verkauf von kleineren Mengen geklauter Metalle laufe überwiegend über Schrottplätze. Die Verwerter würden derzeit fünf Euro pro Kilo zahlen, das entspricht 5.000 Euro pro Tonne.