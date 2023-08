per Mail teilen

Kupfer ist begehrt und teuer. Das wussten offenbar auch die Diebe, die in einem Solarpark bei Föhren (Kreis Trier-Saarburg) eine größere Menge Kupferkabel geklaut haben.

Laut Polizei stahlen die Täter auf dem Gelände des Solarparks mehrere Tausend Meter Kupferkabel. Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf 50.000 Euro.

Kupfer-Diebe überwinden Zaun

Der Solarpark liegt direkt am Industriepark Region Trier bei Föhren. Die Polizei vermutet, dass die Diebe irgendwann in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagfrüh auf das Gelände gelangten. Sie konnten demnach unbemerkt einen Zaun überwinden.

Kupferkabel mit Fahrzeug abtransportiert

Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ein Zufahrtstor von innen öffneten und anschließend mit einem Fahrzeug auf das Gelände fuhren. Mit dem Fahrzeug sollen sie das Kupferkabel dann abtransportiert haben.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Kupfer-Klau in dem Solarpark geben können, sollen sich bei der Polizei in Schweich melden. Telefon: 06502 - 91570.

Kupfer ist begehrt

Kupfer ist ein relativ weiches, dehnbares und widerstandsfähiges Metall, das sich gut verarbeiten und formen lasst. Es wird immer begehrter. Kupfer wird zum Beispiel für E-Autos und in der Rüstungsindustrie gebraucht. Aktuell kostet eine Tonne Kupfer rund 8.000 US-Dollar.