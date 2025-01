per Mail teilen

Ein Fahrzeug hat am Dienstagnachmittag auf der A5 bei St. Leon-Rot im Rhein-Neckar-Kreis plötzlich Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Ein Auto ist am Dienstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache auf der Autobahn 5 bei Sankt Leon-Rot in Brand geraten. Der Verkehr in Fahrtrichtung Heidelberg wurde zeitweise umgeleitet. Nach Angaben der Polizei bildete sich ein Rückstau.

Fahrzeugbrand bei St. Leon-Rot - keine Verletzten

Laut Polizei wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Warum das Fahrzeug Feuer fing und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar.