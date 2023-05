Viele in BW nutzen den Freitag als Brückentag. Damit wird dank Feiertag (Donnerstag) ein langes Wochenende daraus. Wie wird das Wetter, was kann man unternehmen und kommt ein Verkehrschaos?

Wer früh einen Überblick über seinen Terminkalender hatte, hat es eventuell hinbekommen: ein verlängertes Wochenende einzuplanen und am Freitag freizunehmen. Denn am Donnerstag, 18. Mai, ist bekanntlich Feiertag. Christi Himmelfahrt nämlich. Dieser gesetzliche Feiertag ist immer 39 Tage nach Ostersonntag. Da viele Menschen über das verlängerte Wochenende wegfahren, ist mit viel Verkehr und gegebenenfalls Stau auf den Autobahnen in Baden-Württemberg zu rechnen. Außerdem soll das Wetter besonders angenehm werden und verschiedene Veranstaltungen locken in Baden-Württemberg vor die Haustür.

In den kommenden Tagen wird das Wetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD) etwas milder und sonniger. Am Feiertag wird es nach einer kalten Nacht überwiegend sonnig bei Temperaturen von 12 bis 19 Grad. Am Samstag und Sonntag wird dann die 20-Grad-Marke wieder geknackt.

Für viele Menschen beginnt das Wochenende bereits am Mittwochnachmittag, 17. Mai, dem Tag vor dem bundesweiten Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 18. Mai. Die erste Stau-Spitze erwartet der Automobilclub ADAC daher am Mittwoch von etwa 13 bis 19 Uhr. Im Jahr 2022 war der Tag vor Christi Himmelfahrt der zweitstaureichste Tag des Jahres. Wer in den Norden Deutschlands fährt, sollte bedenken: In den Bundesländern Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der Tag nach dem Feiertag, Freitag, 19. Mai, offiziell schulfrei. Unterwegs sind auch Urlauber und Urlauberinnen aus Hamburg und Sachsen-Anhalt. In beiden Bundesländern enden die einwöchigen Ferien.

Die Rückreisewelle erreicht laut ADAC am Sonntagnachmittag, 21. Mai, bis zum Abend ihren Höhepunkt. Relativ ruhig dürfte es auf den Fernstraßen am Freitag und Samstag werden.

Gesperrte Autobahn in Baden-Württemberg

Die Autobahn A67 Dreieck Mönchhof bei Mannheim ist am Wochenende in beiden Richtungen zwischen Büttelborn (Hessen) und Darmstädter Kreuz gesperrt. Laut ADAC von Samstag, 20. Mai, 21 Uhr, bis Sonntag, 21. Mai, 9 Uhr.

ADAC erwartet Staus in Richtung Süden

Auf den Autobahnen im benachbarten Ausland ist die Situation laut ADAC ähnlich wie in Deutschland. Christi Himmelfahrt ist auch in Österreich und der Schweiz ein Feiertag. Dies werde sich vor allem auf den Zufahrtsstraßen der Ausflugsregionen im untergeordneten Straßennetz der Alpenländer bemerkbar machen. Das gilt etwa in Österreich für die Kärntner Seen, das Salzkammergut, den Neusiedlersee und die Erholungsgebiete der Schweizer Kantone Tessin und Wallis. Längere Fahrzeiten gilt es auch auf der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route einzuplanen. Die Aufenthalte an den Grenzen bei der Ein- und Ausreise dürften 30 Minuten nicht übersteigen. Wegen Bauarbeiten ist der Arlbergtunnel in Österreich bis Anfang Oktober gesperrt. Autofahrende müssen über den Arlbergpass ausweichen.

Wegen des verlängerten Wochenendes rechnet die Deutsche Bahn (DB) mit sehr hoch ausgelasteten Zügen. Die Bahn rät dringend davon ab, eine Bahnreise ohne Reservierung auf den 17., 18. oder 21. Mai zu legen. Alle Fahrgäste, die ihre vom 14. bis 16. Mai geplante Reise verschieben möchten, können ihr bis einschließlich 11. Mai gebuchtes Ticket für den Fernverkehr und Nahverkehr flexibel bis zum 24. Mai nutzen. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Alternativ können bis 11. Mai 2023 gebuchte Fahrkarten des Fernverkehrs für die Reisetage 14. bis 16. Mai laut Bahn kostenfrei erstattet werden.

Bekannte Streckensperrungen und Fahrplanabweichungen

Ein eingeschränktes Fahrplanangebot und teilweise Schienenersatzverkehr gibt es aktuell bei der Westfrankenbahn - bis 28. Mai an Samstagen und Sonn- und Feiertagen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde laut Bahn zwischen Schrozberg und Crailsheim (beide Kreis Schwäbisch Hall) für die ausfallenden Züge eingerichtet. Betroffene Strecke: RE 87: Aschaffenburg (Bayern) - Crailsheim: RB 88: Wertheim (Main-Tauber-Kreis) - Crailsheim.

Auch auf der Ammertalbahn zwischen Tübingen und Entringen (Kreis Tübingen) fallen Züge aus. Die Züge, die ausschließlich den Streckenabschnitt zwischen Tübingen und Entringen befahren, entfallen mit Ausnahme von wenigen Zügen im Schülerverkehr. Fahrgäste werden gebeten die übrigen Züge der Linie RB 63 zwischen Tübingen und Herrenberg (Kreis Böblingen) zu nutzen.

Störungen im Großraum Stuttgart

Bis zum 9. Juni verkehren die Stuttgarter S-Bahnen der Linie S2 und S3 nur halbstündlich und entfallen zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Zwischen Stuttgart Hauptbahnhof, Bad Cannstatt und Waiblingen ist laut S-Bahn Stuttgart ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Grund hierfür sind Bauarbeiten im Rahmen des digitalen Knotens Stuttgart. Bis 9. Juni verkehren die S-Bahnen der Linie S4 nur zwischen Schwabstraße und Marbach (Kreis Ludwigsburg). Zwischen Marbach und Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die S-Bahnen der Linie S2 aus Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) in Richtung Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) halten bis Freitag, 19. Mai, nicht in Rommelshausen. Grund hierfür sind Bauarbeiten an Gleis 2. Wegen Brückenarbeiten zwischen Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) und Oberlenningen (Kreis Esslingen) kommt es am Feiertag, Donnerstag, den 18. Mai, zwischen 20 Uhr und 21:15 Uhr zu einzelnen Zugausfällen auf der Linie RB64.

Das Schwarzwald Musikfestival lädt in diesem Jahr zum 25. Mal zu Spielorten im gesamten Schwarzwald ein. Eröffnet wurde die aktuelle Saison des Schwarzwald Musikfestivals mit dem Verdi-Requiem. Ein ganz besonderes Stück für Intendant Mark Mast, für den dieses Werk ein musikalisches Schlüsselerlebnis in seinem Leben war. Das Festival erstreckt sich von Sankt Blasien (Kreis Waldshut) bis nach Ettlingen (Kreis Karlsruhe) und läuft noch bis zum 29. Mai.

Auf der Bundesgartenschau in Mannheim findet am 18. Mai von 10 bis 11 Uhr auf der Hauptbühne ein Gottesdienst zum Fest Christi Himmelfahrt statt. Laut Veranstalter wirken an dem Freiluftgottesdienst die evangelische Kirche Mannheim-Feudenheim und die Mannheimer katholische Kirchengemeinde Maria Magdalena sowie Bläser aus ganz Mannheim und der Kammerchor der dortigen Christuskirche mit.

In der Landeshauptstadt findet aktuell das 1. Literaturfestival Stuttgart statt. Mit über 50 Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet verwandelt sich Stuttgart laut Veranstalter in der ersten Ausgabe des Literaturfestivals Stuttgart in eine große Bühne für Literatur.