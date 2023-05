per Mail teilen

Die Messe "Tuning World Bodensee" beginnt am Donnerstag in Friedrichshafen. Viele Aussteller und mehr als 1.600 getunte Autos sind auf dem Messegelände zu sehen.

Von Donnerstag bis Sonntag findet in Friedrichshafen die Messe "Tuning World Bodensee" statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 87.000 Menschen zur "Tuning World Bodensee".

"Tuning World Bodensee" größer als im vergangenen Jahr

In diesem Jahr verspricht der Veranstalter ein größeres Angebot für Tuningfans als im vergangenen Jahr. Damals war die Messe nach zwei Jahren coronabedingter Pause noch etwas kleiner ausgefallen. Nun solle es ein voll belegtes Messegelände geben, heißt es in einer Pressemitteilung der Messe Friedrichshafen. Rund 900 Aussteller und Teilnehmer aus Industrie, Event und Szene präsentieren sich auf dem Messegelände. Mehr als 1.600 getunte Autos werden ausgestellt.

"Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr nach dem coronabedingt etwas verhaltenen Start einige namhafte Aussteller zurückgewinnen konnten und auch Newcomer begrüßen dürfen."

Neu ist unter anderem der Bereich Motorsport Experience, in dessen Mittelpunkt die Leistungsverbesserung von Autos steht. Gezeigt werden hier auch verschiedene Rennwagen. Neben einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm soll es in diesem Jahr auch wieder After-Show-Partys geben, so der Veranstalter.

Spoiler, Felgen und PS-starke Autos locken wieder an den Bodensee. Pressestelle Tuning World Bodensee

Polizei kündigt Kontrollen an

Die Polizei hat bereits verschärfte Kontrollen rund um die Messe angekündigt. Man wolle vor allem darauf achten, ob die Umbauten an den Fahrzeugen vorschriftsmäßig sind. Auch die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer solle kontrolliert werden, hieß es von der Polizei.