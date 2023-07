Wasser ist ein knappes Gut. Damit auch Landwirte mehr bei der Bewässerung sparen, müssen sie in einigen Bundesländern eine Abgabe zahlen. Hierzulande nicht - bislang jedenfalls.

Karsten Großhans ist der größte Gemüseanbauer im Rhein-Neckar-Kreis. Auf 500 Hektar baut er Karotten, Radieschen, Lauchzwiebeln und Kartoffeln an und braucht dafür viel Wasser. Seine Freiflächen sind von Rohren durchzogen, aus kleinen Löchern regnet es auf die Saat. Großhans gießt mit Grundwasser, das er aus eigenen Brunnen oder aus Gemeinschaftsbrunnen entnimmt, die überall in der Region an verschiedenen Standorten stehen. Für die Brunnen entstehen ihm eigenen Angaben zufolge hohe Kosten. Die Genehmigungsverfahren seien sehr aufwendig, sagte Großhans dem SWR, dazu kämen noch Investitionen etwa für den Bau der Brunnen, für Strom und Diesel. Für das Grundwasser aber, das er aus extra ausgewiesenen Erdschichten entnehmen darf, zahlt er - nichts.

Wasser aus Brunnen und über Pumpen kostet für Landwirte nichts

Das Gleiche gilt für Landwirtinnen und Landwirte, die mit Pumpen aus Bächen, Flüssen oder Seen Oberflächenwasser ziehen. Auch hier fallen Kosten an für Genehmigungen, Lizenzverlängerungen und Instandhaltung. Vom Wasserentnahmeentgelt sind aber auch sie in Baden-Württemberg seit 2010 befreit.

Wenn es nach dem Bauernverband in Baden-Württemberg geht, soll das für Wasser aus Brunnen und Pumpen auch so bleiben. Pressesprecherin Ariane Amstutz sagte dem SWR, die rund 4.470 Gemüse- und Obstbauern im Land seien schon jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig. Produktionskosten und auch der Mindestlohn von derzeit 12 Euro in der Stunde schlügen voll durch. Die Bäuerinnen und Bauern könnten nicht so günstig produzieren wie beispielsweise ihre Konkurrenz in Spanien oder Italien. Käme auch für Wasser ein Wassercent wie in der Industrie dazu, ginge die heimische Produktion zurück, so ihre Einschätzung.

Jeder Privathaushalt zahlt seit den Achtzigern einen Wassercent

Die Landwirtinnen und Landwirte auf den Fildern im Landkreis Esslingen werden bereits zur Kasse gebeten. Sie müssen eine Abgabe zahlen, weil sie auf Leitungswasser angewiesen sind. Gemüsebauer Michel Bayah ist an die Wasserversorgung aus dem Bodensee angeschlossen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, weil das Grundwasser in der Region zu tief liegt und das Abschöpfen von Oberflächenwasser dort verboten ist. Abgerechnet werde über einen großen Zähler beim Wasserversorger vor Ort, sagte Bayah dem SWR. Der Preis liegt für ihn aktuell bei 2,10 Euro netto pro Kubikmeter. Bei einer prognostizierten Wassermenge von 70.000 bis 80.000 Kubikmeter in diesem Jahr, wären das für ihn 150.000 Euro Wasserkosten, rechnet Bayah vor.

Mit einer Abgabe auf Wasser geht es also zumindest den Gemüsebauern auf den Fildern nicht viel anders als Millionen von Privathaushalten, die ihre Gärten mit Leitungswasser gießen. Denn diese zahlen in Baden-Württemberg für Wasser aus dem Hahn automatisch eine Abgabe. Der sogenannte Wassercent, früher bekannt als Wasserpfennig, wurde im Land Ende der 80er Jahre eingeführt. Er liegt für Privathaushalte momentan bei 10 Cent pro Kubikmeter, für die Industrie bei 1,5 Cent pro Kubikmeter.

Entnahme von Grundwasser in BW um 100 Prozent gestiegen

Laut dem baden-württembergischen Umweltministerium ist die Wasserentnahme seit 2010 massiv gestiegen. Das belegen Daten im Vergleich zu 2020. In dem Jahrzehnt gab es einem offiziellen Bericht zufolge beim Grundwasser eine Zunahme von insgesamt mehr als 100 Prozent. Spitzenreiter war das Trockenjahr 2018 mit 19,28 Millionen Kubikmeter Wasser. Auch beim Oberflächenwasser gab es demnach ein Plus von 89 Prozent.

Um einen besseren Überblick über den Wasserverbrauch zu bekommen, müssen Landratsämter deshalb seit 2018 größere Wassermengen, die kostenlos entnommen werden, erfassen. Wurden in den ersten Jahren alle Mengen ab 4.000 Kubikmetern systematisch registriert, sind es inzwischen bereits alle Mengen ab 2.000 Kubikmetern. Ob es weitere Empfehlungen geben wird, will das baden-württembergische Umweltministerium eigenen Angaben zufolge erst 2026 entscheiden. Erst dann solle die nächste Auswertung vorliegen, sagte eine Sprecherin dem SWR. Dass der Wasserbedarf aufgrund des Klimawandels in der Landwirtschaft allerdings steigen wird, bezweifelt auch das Ministerium nicht.

Wassercent für Landwirte bereits in anderen Bundesländern

In mehreren Bundesländern muss die Landwirtschaft deshalb für die Wasserentnahme bereits zahlen. Es soll ein Anreiz sein, um weniger Wasser zu verbrauchen. Im Saarland liegen die Preise pro Kubikmeter teilweise bei 0,7 Cent, in Sachsen-Anhalt bei zwei Cent pro Kubikmeter. In Rheinland-Pfalz soll eine Abgabe zum 1. Januar kommen. In Bayern soll sie nach der Wahl im kommenden Jahr eingeführt werden. In Sachsen-Anhalt wird außerdem über eine Erhöhung des Preises diskutiert.

Umweltverbände für Wassercent plus Fördermaßnahmen

Für den Landesverband für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND, ist die Erhebung eines Wasserentnahmeentgelts (WEE) für Landwirtinnen und Landwirte längst überfällig. Der stellvertretende Vorsitzende, Kai Baudis, argumentiert, dass die Grundwasserstände und die allgemeine Verfügbarkeit von Wasser laut Prognosen in den kommenden Jahrzehnten stark sinken, die Bewässerung durch die Landwirtschaft aber stark zunehmen werde. Die Einführung eines Wassercents hätte deshalb Steuerungswirkung und würde auch die Kontrolle erheblich verbessern, sagte Baudis dem SWR. Er kritisierte außerdem, dass es in Baden-Württemberg zum Wasserverbrauch in der Landwirtschaft keine belastbaren Zahlen gebe. Das sei skandalös.

Auf SWR-Nachfrage konnten weder das Umweltministerium noch der Landesbauernverband valide Zahlen vorlegen, etwa zu Fragen, wie viele Bäuerinnen und Bauern im Land Wasser aus Brunnen schöpfen oder wie viele Brunnen es überhaupt gibt.

NABU: "Konkurrenzkampf" ums Wasser zwischen Bevölkerung und Bauern

Auch der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, kann sich die Einführung eines Wassercents in der Landwirtschaft vorstellen und verweist auf die Verdoppelung bei der Entnahme von Grundwasser. So könne es nicht weitergehen, sagte Jahn Goedecke vom Landesverband dem SWR, weil das Wasser immer knapper werde. Man könne mit einem Cent pro Kubikmeter einsteigen. Wenn der Wasserverbrauch für die Beregnung dann nicht zurückgehe, könne man mit der Zeit den Preis erhöhen. Parallel dazu fordert der NABU von der Politik aber auch Förderprogramme für die Landwirtinnen und Landwirte, beispielsweise für eine wassersparende Berieselung wie im Weinbau.

Für Goedecke hat der Verbrauch von Wasser inzwischen auch einen sozialen Aspekt. So gebe es in manchen Kommunen mit Erdbeerfeldern bereits eine Art Konkurrenzkampf. Die Menschen dürften keine Blumen mehr gießen, die Landwirtinnen und Landwirte aber nutzten das Wasser weiter wie selbstverständlich, so Goedecke. Er habe Verständnis für die Landwirtschaft, die mit vielen Bereichen zu kämpfen habe, aber Wasser sei ein öffentliches Gut und jeder müsse sparen.

Industrie verbraucht viel mehr Wasser als Landwirtschaft

Für Gemüseanbauer Karsten Großhans aus Reilingen im Rhein-Neckar-Kreis steht fest, dass es ohne Beregnung von Obst und Gemüse nicht geht. "Dann kann man hier zuschließen", sagte Großhans. Beim Getreideanbau auf den Äckern lohne sich die Beregnung schon nicht mehr. Der Aufwand sei zu groß, der Ertrag zu gering.

Was ihn an der Diskussion um den Wasserverbrauch stört, ist, dass die Landwirtschaft mit der Lebensmittelproduktion immer als erstes hergenommen werde, denn die Industrie verbrauche viel mehr Wasser.

"Aber man sieht eben beim Autofahren die Bewässerung auf den Feldern."

Laut dem Statistischen Landesamt wurden im Jahr 2019 rund 21 Millionen Kubikmeter Wasser für die Beregnung von Feldern verbraucht. Zum Vergleich: Wirtschaftsunternehmen nutzten circa 210 Millionen Kubikmeter für die Produktion und damit etwa zehnmal so viel Wasser. Die Industrie verbrauchte für Kühlwasser ungefähr 2.460 Millionen Kubikmeter und damit rund 100 Mal so viel Wasser wie die Landwirtschaft zur Bewässerung.