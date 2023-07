per Mail teilen

In Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) ist bei einem Feuer in einer Recyclingfirma ein Millionenschaden entstanden. Bis zu 500 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) kämpften am Dienstag gegen die Flammen, seit DIenstagmittag wurden die Nachlöscharbeiten eingeleitet.