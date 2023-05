Fans des Schlagerstars haben noch einen Ort, an dem sie Tony Marshall gedenken können. Im Tony-Privatmuseum im badischen Gaggenau-Moosbronn - voll mit Erinnerungsstücken.

Kurz nach seinem 85. Geburtstag im Februar ist Schlagerlegende Tony Marshall gestorben. Eine offizielle Trauerfeier für den Ehrenbürger von Baden-Baden und der Südseeeinsel Bora Bora gab es nicht. Doch die Fans haben noch einen Ort, an dem sie Tony Marshall gedenken können: quasi im Tony-Privatmuseum im badischen Gaggenau-Moosbronn.

In der kleinen Galerie erinnert alles an Tony Marshall

Frank Füchtenschnieder, Gastronom und langjähriger Freund des Sängers, hat seine Event-Blockhütte in Gaggenau-Moosbronn schon vor drei Jahren zum Tony Marshall-Privatmuseum gemacht. Der Entertainer war froh, seine vielen Erinnerungsstücke dort präsentieren zu können. Und hier sang er auch für seine Fans. Jetzt, wenige Monate nach seinem Tod, ist klar: Auch in Zukunft soll das Gedenken an Tony Marshall an diesem Ort hochgehalten werden."

"Bei uns lebt er weiter, er ist allgegenwärtig. Bei uns ist er mehr oder weniger unsterblich."

Geschenk an den Schlagersänger: Fußballschuh von Uwe Seeler

Frank Füchtenschnieder und sein Helfer Wolfgang Enderle hüten die wichtigsten Erinnerungsstücke des Sängers. Ein "Best Of Tony" sozusagen. Da gibt es den goldenen Fußballschuh, den der Sänger von Torjägerlegende Uwe Seeler zum 70. Geburtstag geschenkt bekommen hatte oder auch das Bundesverdienstkreuz aus dem Jahr 1998.

"Wir waren immer da, wenn er uns gebraucht hat. Im Gegenzug hat er uns mehrfach eingeladen. Es war immer schön, die Zeit mit ihm zu verbringen."

Auch die goldene Schallplatte für die "Schöne Maid" hat weiter einen besonderen Platz in der Galerie. Dieser Titel hatte Tony Marshall Anfang der 1970er Jahr den Durchbruch zum Stimmungsmacher der Nation beschert.