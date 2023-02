per Mail teilen

Mit "Schöne Maid" wurde er bekannt, später nannte man ihn den "Fröhlichmacher der Nation". Nun ist Herbert Anton Bloeth alias Tony Marshall im Alter von 85 Jahren gestorben.

Der Schlagersänger Tony Marshall ist tot. Er starb am Donnerstagabend im Alter von 85 Jahren in Baden-Baden. Marshall gehörte zu den bekanntesten Showstars Deutschlands.

"Tony Marshall - mein letzter Traum". Der Film von Teo Jägersberg zeichnet den Weg von Tony Marshall von seinem Beginn in Baden-Baden zu seinem Wirken als Schlagerstar auf zahlreichen großen Bühnen nach.

Tony Marshall: "Fröhlichmacher der Nation"

Tony Marshall wurde am 3. Februar 1938 als Herbert Anton Bloeth in Baden-Baden geboren. Schon als Kind sang der Mann aus einer gutbürgerlichen Familie in einem Kirchenchor und als Amateur zu allen möglichen Anlässen.

"Also ich bin eigentlich Freund der Gesamtbevölkerung, die mögen mich alle - das liegt natürlich an meiner Musik aber auch an meiner Einstellung zum Leben"

Tony Marshall: Gesangsstudium in Karlsruhe

Ein Musikkritiker verschaffte Marschall schließlich das nötige Stipendium für sein Gesangsstudium. Dann im Jahr 1965 legte Tony Marshall sein Staatsexamen als Opernsänger an der Hochschule in Karlsruhe ab.

Doch als bekannter Opernsänger hätte Tony Marshall seine damals junge Familie wohl nicht ernähren können. Also arbeitete er als Croupier eines Casinos seiner Heimatstadt Baden-Baden. Bei einem Nachwuchswettbewerb gewann er seinen ersten Schallplattenvertrag.

Schlagerstar: Erste Single bleibt unter Erwartungen

Marshalls erste Single "Aline" war zwar ein erster Achtungserfolg, erfüllte aber nicht die Erwartungen aller Beteiligten. Also eröffnete er als Wirt einen Musikclub.

"Ich hab' damals in Baden-Baden in meinem Lokal, dem "Club '68", als Gastwirt mit Gitarre die Gäste unterhalten - und da kam auch mal Jack White."

"Schöne Maid": Der Durchbruch des Tony Marshall

Und genau jener Jack White (nicht der Frontmann von The White Stripes) war es, der Tony Marshall als Produzent zum Durchbruch verhalf - wenn auch mit Widerwillen Tonys, denn der mochte die "Schöne Maid" überhaupt nicht.

"Dann flog ich nach Berlin und war im Studio, dann mit dem Text, da hab ich mir gesagt, das kannst du dir nicht antun - das war dem alles egal - er wusste auch, dass ich mich wehrte, aber er wollte, dass Tony Marshall dieses Lied singt", so der spätere Schlagerstar.

Die "Schöne Maid" und Tony Marshall sind untrennbar miteinander verbunden. SWR

Im Sommer 1971 gelang Marshall mit "Schöne Maid" der große Durchbruch. Der Erfolg stellte sein bisheriges Leben völlig auf den Kopf. Fortan galt er als "Fröhlichmacher der Nation" und Stimmungssänger Nummer 1. Obwohl die Platte 55 Wochen lang in den Hitparaden gelistet war, erreichte sie nicht Platz 1 sondern "nur" den 3. Platz.

Produzent Jack White: "Lass das mal den Tony machen!"

Jack White behielt Recht, und was danach kam, das wird weit über den Tod Tony Marshalls hinaus legendär sein. "Lass das mal den Tony machen" wurde zum geflügelten Wort - zwängte ihn aber auch in die Schublade des Fröhlichmachers - dabei war da noch sehr viel mehr im Repertoire von Tony Marshall.

"Ich singe acht Sprachen, spiele mehrere Instrumente und kann ein Programm bieten wie die Superstars", sagte Marshall. Spät erfüllte er sich selbst einen Traum: Marshall spielte den "Tevje" im Musical "Anatevka" von Jerry Buck. Dafür erntete er Anerkennung für sein musikalisches Schaffen abseits des Schlagergenres.

Das SWR Fernsehen sendet heute um 18:15 Uhr den Nachruf "Tony Marshall – Mein letzter Traum". Der Nachruf wird morgen um 16:30 Uhr wiederholt.