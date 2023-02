Tony Marshall, einer der Superstars am deutschen Schlagerhimmel, ist mit 85 Jahren gestorben. Viele Menschen in Baden-Baden, dessen Ehrenbürger er war, und seine Fans trauern.

Die Trauer um Tony Marshall ist groß; der Schlagerstar ist am Donnerstagabend in seiner Heimatstadt Baden-Baden im Kreise seiner Familie gestorben. Seinen 85. Geburtstag feierte er noch Anfang Februar in aller Stille mit seiner Frau, Kindern, Enkeln und Urenkeln.

Sohn Marc Marshall trauert um seinen Vater

Familie, Fans und Wegbegleiter trauern um den Schlagerstar. Tony Marshalls Sohn Marc verabschiedet sich auf Instagram mit "Danke, Papa".

Und Moderator Pierre M. Krause schreibt: "Ach Tony. Es war mir eine Freude, Dich und Deine wunderbar liebenswerte Familie kennenlernen zu dürfen" und postet dazu ein Video eines Auftrittes in seiner Show.

Frank Elstner: "Ein wunderbarer Botschafter für Menschlichkeit"

Für Moderator Frank Elstner, der ebenfalls in Baden-Baden wohnt, gehört Tony Marshall "einfach zum Inventar der Musiklandschaft in Deutschland". Er sei traurig. Aber was ihn tröste, sei, dass seine Familie so einen starken Zusammenhalt habe.

"Tony Marshall war ein ganz wunderbarer Botschafter für Menschlichkeit."

Olaf, der Flipper: "Tony, wir vermissen dich"

Olaf Malolepski, auch bekannt als Olaf der Flipper, trauert um seinen Freund und Kollegen Tony Marshall. "Tony, wir vermissen dich", ruft er ihm zu.

Und Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD Vorsitzender, würdigt den Künstler und Menschen Tony Marshall mit einem "letzten großen Applaus".

"Wir alle im SWR sind sehr traurig."

"Über viele Jahre hat Tony Marshall den Menschen im Südwesten und in ganz Deutschland mit seiner Musik Lebensfreude geschenkt", so Gniffke. "Nun hat er die Bühne verlassen, so dass uns im SWR nur ein letzter großer Applaus für den Künstler und Menschen Tony Marshall bleibt."

Menschen in Baden-Baden trauern um Tony Marshall

Baden-Badens Oberbürgermeister Dietmar Späth drückt der Familie sein Beileid aus. Die Stadt habe eine außergewöhnliche Persönlichkeit verloren, die den Namen der Kurstadt in alle Welt hinausgetragen habe.

"Tony Marshall hat die Stadt Baden-Baden geprägt und sichtbare Spuren hinterlassen."

"Er hat sich zeitlebens mit seiner Heimatstadt identifiziert, war volksnah und erreichte durch seine Musik viele Menschen", so Späth. "Mein Mitgefühl gilt seiner Familie."

Auch viele Bürgerinnen und Bürger in Baden-Baden zeigen sich vom Tod des Schlagersängers betroffen. Denn Tony Marshall war ein Kind der Kurstadt. Im Jahr 2018 wurde er zum Ehrenbürger von Baden-Baden ernannt und eine Rose im Rosengarten wurde zu seinen Ehren "Schöne Maid" getauft.

"Ich finde das sehr, sehr traurig. Er war ein Idol für Baden-Baden. Da bekommt man fast feuchte Augen."

"Baden-Baden war für Tony Marshall immer eine große Bühne. Sein letztes Konzert im vergangenen Jahr war sehr ergreifend."



KSC-Familie trauert um Tony Marshall

Der Fußballverein Karlsruher SC erinnert zum Tode von Tony Marshall, der langjähriger KSC-Fan war, an einen besonderen Moment: Im Achtelfinale des DFB Pokals der Saison 2012/13 sang Tony Marshall im alten Wildparkstadion das Badnerlied.